¿UN POSIBLE RENO?
Oppo prepara un smartphone de formato ancho, y se acaba de filtrar sus cámara
Esta filtración avanza algunas de las características más importantes del futuro móvil ancho de Oppo.
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En los últimos tiempos estamos viendo cierta diversidad en el mercado de smartphones. Y no solo por la libertad de formatos que nos brindan los teléfonos plegables, sino porque también los tradicionales están explorando otros factores de forma que pueden tener cierto público. Con la llegada de los plegables anchos, como el nuevo Galaxy Z Fold8 o el futuro iPhone plegable, que podría ver la luz en menos de un mes, la realidad es que los formatos más amplios están ganando terreno. Y también entre los teléfonos tradicionales, con pantallas planas. Eso es lo que prepara ahora Oppo.
Ya conocemos sus cámaras
La filtración no viene de cualquiera, sino de Digital Chat Station, uno de los filtradores con mejor reputación del mercado chino. Este ha avanzado detalles del futuro teléfono de Oppo, que llegaría con una pantalla más ancha de lo habitual, y ahora se ha centrado en los detalles de sus cámaras de fotos. Concretamente, destaca que el teléfono será un buque insignia, y que como tal contará con cámaras a la altura. En este caso, un sensor de 200 megapíxeles, y otro telefoto de periscopio.
Por tanto, la idea es que se trate de una variante de los Find X, pero con un formato de pantalla más ancho de lo habitual, algo que proporciona otro tipo de funcionalidades a los usuarios, similares a las de una tableta, mucho más compacta. Sobre lo que se ha conocido hasta ahora de este modelo, llegaría con una pantalla de formato más ancho, con una diagonal de entre 6,3 y 6,4 pulgadas, que además presumiría de biseles mucho más estrechos de lo habitual.
Esta sería LPTO OLED, con una resolución de 1.5K. Respecto de la cámara, además del sensor de 200 megapíxeles, contaría con otros dos más, por lo que seguramente estará a la altura al menos del Find X10 estándar que conocemos a lo largo de este año. Este teléfono llegaría para competir con el Huawei Pura X, el único teléfono de este formato que no es plegable, y que por tanto ha mostrado el camino a Oppo de cara al desarrollo de este nuevo modelo.
No obstante, existe también la posibilidad de que el teléfono termine convirtiéndose en el Oppo Reno X, pero esto no nos cuadraría con lo de ser un móvil tope de gama, porque sabemos que los Reno se mueven en la gama media más premium, o como mucho, gama alta a secas. Parece ser que el formato ancho ha ido ganando puntos desde que por primera vez conociéramos que Apple preparaba su primer plegable con un formato de pantalla más ancho.
Hasta ahora, el fabricante más activo en este segmento ha sido Huawei, tanto con un plegable como con el primer smartphone tradicional con este tipo de pantalla, o incluso la propia Samsung con su Fold más ancho. Veremos si finalmente este teléfono se convierte en algo real en algún momento del año.
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