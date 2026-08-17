Los Googlebooks se ponen las pilas para competir con el MacBook Neo

El MacBook Neo ha supuesto una verdadera revolución en el mercado de ordenadores portátiles, su mezcla de precio ajustado y exclusividad que aporta el logotipo de la manzana, lo ha convertido en un superventas. Sobre todo en entornos educativos, donde en muchos casos se ha convertido en la opción más asequible y con más caché del mercado. Para competir con él, Google le ha dado una nueva vuelta a su sistema operativo ChromeOS, que ahora se integra en los Googlebooks. Y ya estamos comprobando cómo los fabricantes están trabajando duro para ofrecer alternativas atractivas a los portátiles baratos de Apple.

Dell ya trabaja en un modelo más barato

Lo que hemos conocido ahora es que la empresa norteamericana está trabajando en un nuevo portátil, que contará con el procesador Snapdragon X Plus, y que se integraría en la gama de Googlebooks, que tendría un precio que se movería entre los 599 y 799 dólares. Recordemos que en España el MacBook Neo tiene un precio de partida de 799 euros, por lo que de llegar a Europa, incluso con la conversión de la divisa, lo más lógico es que sea más barato que el de Apple.

Estaríamos hablando del Dell XPS 13 Googlebook, un portátil que contará con el potente procesador de 12 núcleos de Qualcomm. Por tanto, parece que la orientación de los nuevos dispositivos es más probable que esté diseñada para que el portátil de Apple tenga competencia directa en su franja de precio, e incluso por debajo. Y también para erradicar la idea de que los Google Books han sido diseñados para una gama premium, y por tanto, que sean percibidos como portátiles de calidad, pero dentro de franjas de precio moderadamente asequibles.

En cualquier caso, Dell estaría trabajando en dos de estos modelos, uno para la parte premium de los Googlebook, de la gama XPS, y un Inspiron para la franja de precio más asequible de este tipo de dispositivos. También se especula con que Dell estaría trabajando con un procesador diferente para abaratar costes, y poder así compensar el aumento del precio de la memoria, que, como os podéis imaginar, cada vez pesa más en el conjunto de componentes de cualquier dispositivo electrónico, también de estos portátiles.

Esperemos que esta sea una tendencia al alza, la del lanzamiento de portátiles con el sistema operativo de Google que realmente sean asequibles, y puedan competir con esta nueva categoría creada con Apple, que introduce un toque premium a portátiles más baratos, algo que es tremendamente atractivo para el mercado, sobre todo para el del sector educativo. Veremos qué ocurre finalmente, pero no nos extrañaría que Dell lance estos portátiles durante el próximo IFA de Berlín, que se celebra la primera semana del mes de septiembre.