NUEVA EDICIÓN
Sony lanza unos nuevos WH-1000XM6 en España
Los populares auriculares se actualizan en nuestro país con nuevo color y rebaja de precio incluida.
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Sin duda, son uno de los auriculares más valorados del mercado actual, y le han valido a Sony un gran prestigio en productos de sonido, más bien, lo ha consolidado después de décadas siendo un referente en lo que a productos de sonido de producción masiva se refiere. Ahora sus populares WH-1000XM6 reciben una nueva versión, que los hace un poquito más exclusivos durante un tiempo limitado.
Nuevo color disponible en España
Ahora Sony ha lanzado una nueva variante de estos auriculares, se trata del acabado en color verde oliva, que les da un toque muy elegante. No solo el color es muy atractivo, sino que además el acabado mate termina de darle ese toque de distinción y moderno.
Lo mejor de todo es que llega directamente a nuestro país con un precio aún más bajo, ya que ahora tiene un precio con descuento de 90 euros respecto del coste que tenía originalmente. Por tanto, se puede comprar ya por solo 379 euros, frente a los 469 euros que costaba cuando este modelo se lanzó en España.
Unos auriculares que son referente en su segmento
Sin duda, la mejor característica de estos auriculares, como en el caso de sus predecesores, es la cancelación de ruido. Esta cuenta con el procesador QN3 HD, que es siete veces más veloz que su predecesor y 1,5 veces más rápido que el del modelo WH-1000XM5, controlando 12 micrófonos adaptativos en tiempo real.
Con el sistema Adaptive NC Optimiser y el modo Auto Ambient Sound, ajustan el aislamiento acústico de forma inteligente según el ruido externo, de forma automática, con especial atención a la presión atmosférica y nuestro entorno. Ofrecen audio de alta resolución con tecnología LDAC, restauración de sonido mediante Edge-AI, DSEE Extreme y audio espacial cinematográfico con 360 Reality Audio Upmix for Cinema.
A la hora de hacer llamadas, la calidad es máxima también, con un sistema de 6 micrófonos con IA y tecnología de conformación de haces que aísla la voz de ruidos de fondo, junto con un botón rápido para silenciar el micrófono en el auricular derecho. Su diseño incorpora una diadema más ancha de piel vegana, un mecanismo de plegado de metal inyectado y un estuche magnético compacto.
Una de las novedades más interesantes es la Escucha basada en escenas, Scene-based Listening, que automatiza la música y la cancelación según la actividad y posición del usuario. Ofrece soporte para Audio LE de baja latencia, Auracast, y permite seguir escuchando música mientras se cargan por cable. Además, su carga rápida de 3 minutos otorga hasta 3 horas de uso. Y su embalaje es 100% de papel ecológico compuesto por bambú, caña de azúcar y fibras recicladas. Así que sin duda es un buen momento para hacerse con estos auriculares, tanto por sus evidentes características de primer nivel, como por este nuevo color y además por esa rebaja que tienen ahora.
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