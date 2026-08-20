NO SE HA PRESENTADO TODAVÍA
Se filtra un misterioso wearable de Google, ¿Pixel o Fitbit?
Aparecen imágenes de un misterioso wearable de Google junto a la nueva gama de dispositivos de la marca californiana.
Publicidad
Los de Mountain View presentaban la semana pasada sus nuevos Pixel 11, una gama de smartphones que venía acompañada del nuevo Google Pixel Watch 5, que se ha convertido esta vez en el wearable más avanzado de la marca. Pero sabemos que Google también es propietaria de Fitbit, una marca que poco a poco se ha ido fusionando con el universo de Google, pero sin perder la identidad. Ahora se ha filtrado un nuevo wearable de Google, que no tenemos claro si realmente pertenece a la familia Pixel, o bien directamente a sus populares Fitbit.
Aparece junto a los nuevos lanzamientos de Google
Y es que Google ha tenido un patinazo, o no, no conocemos sus intenciones, que les ha llevado a mostrar una misteriosa pulsera en algunas publicaciones de Reddit, donde se han dado cuenta de que algo no cuadra con todo lo presentado hasta ahora por la marca californiana. Concretamente, podemos ver junto al Google Pixel Fold, una pulsera que nada tiene que ver con el Pixel Watch 5, y que se muestra en el mismo color pistacho del resto de dispositivos en la foto. También lo vemos en otra instantánea con un color blanco en su correa junto a los nuevos Pixel 11.
Y como os podéis imaginar, se han sucedido las especulaciones en la red social, en sus foros, sobre cuál podría ser este dispositivo que no ha presentado Google pero que aparece misteriosamente junto a la nueva línea de productos presentada el pasado 12 de agosto. Nos preguntamos, ¿es algo que Google iba a presentar y que finalmente ha cancelado?, ¿Un simple descuido de marketing con un material desechado ante la cancelación de su lanzamiento? La verdad es que no lo sabemos.
Pero los internautas han corrido a dar sus propias teorías, y estas pasan por que se trate quizás de la Fitbit Charge 7, o incluso de un Pixel Watch más barato, quizás similar a lo que es el Pixel 10a para el resto de móviles de la marca. Pero sea como fuere, nadie conoce abiertamente de qué dispositivo se trata. Hay detalles que nos invitan a pensar claramente en un nuevo dispositivo Pixel.
Como que vemos en la comunicación de la imagen que se trata de la gama Google Pixel, no habiendo rastro alguno de Fitbit, para pensar que se trata de un wearable de esta marca adquirida por Google. Sea como fuere, es bastante llamativo que aparezca poco después del evento Made by Google y acompañado del resto de dispositivos presentados hace unos días. Eso nos lleva a pensar que quizás se trate de un producto cuyo desarrollo ha sido cancelado o pospuesto, y que estaba previsto haber presentado la semana pasada, veremos en qué queda todo esto.
Publicidad