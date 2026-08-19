El Vivo Y31t aterriza con una batería de primer nivel

La gama Y de Vivo es una de las más populares de la marca en nuestro país, ya que engloba a teléfonos que nos ofrecen una excelente relación de prestaciones y precio. Ahora esta gama estrena un nuevo modelo, que de momento se ha lanzado en India, pero que nos avanza las características de un teléfono que no hay que descartar que termine llegando a nuestro país. Hablamos de un teléfono que destaca una vez más por una batería mucho más grande de lo habitual en la gama media, siendo obviamente uno de sus grandes atractivos.

Ficha técnica del Vivo Y31t

Este nuevo modelo llega con una pantalla grande, de 6,75 pulgadas, que cuenta con tecnología LCD, así como resolución HD+, de 720x1608 píxeles. La tasa de refresco es de 120 Hz, mientras que el brillo pico llega hasta los 1250 nits, lo que es una cantidad correcta sin más. El teléfono tiene un diseño algo diferente al resto de la gama Y, que por cierto nos recuerda bastante a los Oppo Reno, por lo que, a pesar de ser un gama media, destila un aspecto más sofisticado.

Vivo Y31t | Vivo

El procesador de este móvil es un potente Snapdragon 4 Gen 2, que es una versión un tanto veterana del procesador de Qualcomm para móviles de gama media asequibles. Viene acompañado de versiones con 4GB o 6GB de memoria RAM, así como de 128 GB de almacenamiento interno. Hay una versión más equipada que llega hasta los 256 GB de almacenamiento interno.

La cámara de fotos tiene dos sensores, uno principal de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es de 2 megapíxeles de profundidad, una cámara digna para un teléfono de esta gama, donde cada vez son más habituales las cámaras con un solo sensor trasero.

Delante, la cámara tiene un sensor de 8 megapíxeles para salir del paso, para nada más. La estrella es sin duda la batería, que tiene una capacidad por encima de la media de esta gama, con 7200 mAh, que nos dará energía para varios días. Se carga relativamente rápido con una potencia de 44 W. El teléfono cuenta con resistencia total al agua y al polvo, gracias a las certificaciones IP68 e IP69 precisamente ante ambos elementos.

Llegar con Android 16, bajo la capa de OriginOS 6, que nos ofrece todas las novedades de esta versión del sistema operativo. Por otro lado, sus dimensiones son de 166.64 x 78.43 x 8.39 mm y tiene un peso de 219 gramos.