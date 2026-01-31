Con estos auriculares podrás viajar a cualquier rincón del mundo sin saber idiomas

Salir de viaje fuera de nuestras fronteras a lugares en los que no se habla nuestro idioma, ya no es un impedimento. La evolución de la tecnología, nos ha proporcionado no solo herramientas que lo hacen posible, e incluso no hace falta usar las aplicaciones móviles para entendernos. Podemos hacerlo con la ayuda de un wearable, como te contamos a continuación.

Auriculares de traducción simultánea

Una opción accesible para todos los bolsillos, el catálogo de dispositivos con estas características que podemos encontrar es muy amplio, desde los más económicos hasta auriculares profesionales de alta gama. Trataremos de desglosar las características de QXUFV modelo U9 y los Timekettle W4/W4 Pro, y sus diferencias. Ambos dispositivos están diseñados para cualquier tipo de usuario que van desde los estudiantes, viajeros y profesionales, cuyo objetivo es el de comunicarse de forma natural.

U9 QXUFV | QXUFV

Comenzamos analizando la opción más económica, se trata de los U9 de QXUFV, con un precio que ronda los 50 euros, es una de las opciones más competitivas de las que encontramos. Un dispositivo que destaca por su versatilidad. Ofreciendo la traducción de 164 idiomas de forma bidireccional. Su baja latencia de apenas 0,5 segundo nos ofrece una conversación fluida. Cuenta con cinco modos inteligentes, entre los que podemos seleccionar conversación libre, llamadas telefónicas, videollamadas, y un modo de traducción clásica. Gracias a su integración con la inteligencia artificial, permite interpretar preguntas y ofrece respuestas. Además de cancelación de ruido (ANC) de hasta 45 decibelios y micrófonos ENC, lo que permite mantener la claridad de las conversaciones incluso en entornos con mucho ruido. Cuenta con estuche de carga con pantalla LED, en la que se muestra toda la información y autonomía de hasta 40 horas de uso ininterrumpido.

Timekettle w4 pro | Timekettle

Por otro lado, encontramos los Timekettle W4 y W4 Pro, con un precio que ronda los 450 euros. Unos auriculares orientados a un uso más profesional y a viajeros frecuentes, ya que ofrecen una alta fiabilidad. Cuentan con un diseño Open-ear, lo que les hace muy cómodos, sobre todo si vamos a hacer uso de estos durante largos periodos de tiempo. Al mismo tiempo que permite controlar el entorno, para no aislarnos por completo. Destacan principalmente por la traducción en tiempo real de forma direccional 1 a 1. Una gran diferencia frente al modelo anterior es la cantidad de idiomas que soporta, ya que tan solo cuenta con soporte para 40 idiomas y 93 acentos, aunque la calidad en lo que respecta a la calidad y la presión es mucho mayor.

Una de las características, en las que está por encima de sus competidores, es su capacidad para funcionar sin conexión a internet, puesto que permite la descarga local de sus 8 idiomas principales, algo muy valorado por los viajeros sin Roaming. Cuenta con conectividad Bluetooth 5.3 y una autonomía de hasta 6 horas de traducción continua. Estos auriculares nos ofrecen una comunicación fluida incluso en reuniones complejas