Cómo actuar ante un terremoto: qué hacer y qué evitar

Los terremotos no se pueden predecir, pero sí podemos saber cómo actuar cuando empiezan a temblar las cosas. Ante la reciente actividad sísmica registrada en Granada, Protección Civil y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) recuerdan algunas recomendaciones básicas para reducir los riesgos durante y después de un terremoto.

Si el terremoto te sorprende dentro de un edificio, lo primero es mantener la calma y aplicar una regla sencilla: agacharse, cubrirse y agarrarse. Lo recomendable es protegerse debajo de una mesa o un mueble resistente, cubriendo la cabeza y el cuello, y mantenerse alejado de ventanas, cristales, lámparas, estanterías y otros objetos que puedan caer.

No es recomendable salir corriendo durante la sacudida. Si estás dentro de un edificio, es más seguro permanecer en el interior hasta que termine el movimiento y protegerse de los objetos que puedan desprenderse.

Si estás en la calle, hay que alejarse de edificios, muros, postes, cables eléctricos y cualquier elemento que pueda caer. Si estás conduciendo, Protección Civil recomienda detener el vehículo en un lugar seguro, evitando puentes, túneles, postes y zonas próximas a edificios, y permanecer dentro del coche.

También hay que tener en cuenta qué ocurre cuando termina el terremoto. Pueden producirse nuevas réplicas, por lo que conviene mantenerse alerta. El IGN recomienda cerrar las llaves de agua, luz y gas si es posible hacerlo con seguridad, utilizar las escaleras y no utilizar los ascensores.

Si el edificio ha sufrido daños, no hay que entrar en él hasta que las autoridades indiquen que es seguro. En caso de incendio, olor a gas o daños importantes, hay que alejarse de la zona y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.

En caso de que haya personas heridas, hay que prestar ayuda siempre que sea seguro hacerlo, pero no mover a una persona gravemente herida salvo que exista un peligro inmediato. Si alguien queda atrapado, el IGN recomienda cubrirse la boca y la nariz para evitar inhalar polvo, evitar gritar y utilizar golpes o señales para indicar dónde se encuentra.

Por último, Protección Civil recomienda utilizar el teléfono únicamente cuando sea necesario, para no saturar las líneas de emergencia, y mantenerse informado a través de los canales oficiales.