Nokia está a punto de renovar uno de sus móviles más básicos

Los móviles básicos de Nokia fueron en otro momento el estándar del teléfono móvil, la referencia mundial de lo que era la comunicación portátil. Hoy sus móviles básicos encarnan aquel espíritu, aunque más bien desde una perspectiva más nostálgica y también asociada a las no distracciones, algo cada vez más necesario. Ahora hemos sabido que Nokia está muy cerca de actualizar uno de sus modelos más básicos, el Nokia 125 4G, que estrenará una segunda generación muy pronto.

¿Cómo va a ser esta nueva versión?

El filtrador smashx_60 ha desvelado las primeras características de este teléfono, que será bastante similar a su predecesor, la primera generación de este teléfono. Concretamente, llegaría con una pantalla de 2,4 pulgadas, con resolución de 320 x 240 píxeles. En términos de cámara, contará con dos sensores de 0,3 megapíxeles, tanto en la parte delantera como trasera. Detrás hay también un flash LED.

El rendimiento dependerá de una memoria RAM básica de solo 64 megas, así como de 128 megas de almacenamiento interno. Este se podrá ampliar mediante tarjetas microSD. La batería de este nuevo modelo será de 1450mAh, similar a la de otros modelos básicos y también a su predecesor, mientras que el sistema operativo será el S30+ de nuevo, un sistema muy básico que es básicamente para hacer llamadas, enviar o recibir mensajes y jugar al Snake, poco más.

Y por supuesto, uno de sus puntos fuertes es que contará con conectividad 4G, lo que permitirá disfrutar de llamadas mucho más nítidas y claras, similares a las de un smartphone. Incluso han compartido una imagen, que nos muestra el teléfono con algo que nos parece especialmente interesante, y que creemos que será la mayor novedad que ofrecerá este nuevo teléfono.

Y es el botón de acceso a la IA, que ya hemos visto en otros modelos hace unas semanas. Este se encuentra en el gran botón central, y es el que nos permitirá acceder a servicios de inteligencia artificial generativa, aunque de momento ignoramos a qué nivel. Y no sabemos si este teléfono llegará a Europa, y por atento a España, si lo hace, probablemente sea bajo la marca HMD, ya que parece que en nuestro continente no se ha quedado con los derechos de Nokia.

Lo hemos visto tanto en color azul como en gris plata. Lo más probable es que Nokia aproveche el IFA de Berlín para presentar su nuevo modelo básico, con IA y conectividad 4G. Un teléfono que si sigue la estela de sus predecesores, debería llegar al mercado con un precio de entre 40 y 60 euros, no está nada mal para un dispositivo que hace excelentemente bien lo básico, hacer llamadas y enviar mensajes.