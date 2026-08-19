Casio lanza en España un reloj vintage que cuenta pasos y se conecta a tu smartphone

La firma nipona sigue lanzando nuevos relojes casi todas las semanas. La fiebre por lo vintage ha convertido a sus clásicos relojes digitales en muchos casos en auténticos objetos de colección. Y además, ahora, los está equipando con funciones adicionales que nos parecen de lo más interesantes, y no porque sean novedosas, sino porque nunca antes las habíamos visto en relojes de esta categoría, así que sí, son relojes bastante llamativos dentro de la gama de Casio, y acaban de llegar a España.

Precio y disponibilidad

Ya están a la venta en España los Casio ABL-100WE, donde podemos comprarlo por 79,90 euros, en dos acabados, uno con la esfera negra, y el oro del color gris del resto de la correa metálica.

Nuevos Casio ABL-100WE-7A | Casio

Un reloj clásico, pero con funciones inteligentes

Este es su principal atractivo, que el reloj cuenta con un podómetro integrado, que cuenta los pasos que damos, un dato que va mostrando en la pantalla para que en todo momento tengamos la posibilidad de conocer si estamos alcanzando o no nuestros objetivos. Esta es una de sus funciones más destacadas, y lo es porque normalmente los relojes de Casio no nos dan esta información, y esto es algo que obviamente hay que valorar en su justa medida.

Es un reloj que, a pesar de su aspecto clásico, cuenta con Bluetooth integrado, por lo que podemos conectarlo a nuestro smartphone y, a través de la app de Casio, actualizar de manera automática la hora, de tal forma que no tengamos que estar manualmente pendientes de ella. Además de esta función, desde el smartphone podemos controlar otros aspectos esenciales del reloj.

Como el ajuste sencillo del reloj, la hora mundial de aproximadamente 300 ciudades, la gestión de datos de la bitácora de vida, hora y lugar, así como la función para buscar el teléfono. Sobre la función de contar pasos, ofrece diferentes modalidades. Como un rango de visualización de pasos que va hasta los 999999 pasos. Así como el progreso, el rango de evolución de estos pasos.

También nos muestra recordatorios de pasos, mostrándonos si el nivel de pasos es demasiado bajo para la hora del día, y persuadiéndonos así para que caminemos más. También se muestra en la pantalla un gráfico de recuento de pasos que muestra los pasos por hora durante las últimas siete horas, todo ello dentro de un gráfico de seis niveles. Por supuesto, es un reloj resistente al agua, como ocurre en el resto de los relojes digitales de la marca, aunque aquí cobra más sentido, gracias a toda la tecnología integrada.

Así que sin duda estamos ante una nueva gama de Casio que destaca por algo que era difícil de encontrar en sus relojes, el recuento de pasos. Es verdad que hay alternativas mucho más baratas en el mercado para conocer ese dato, pero es evidente que no tienen el glamour de un reloj con aires vintage, que ya es todo un icono de la cultura pop moderna, como son estos modelos de Casio.