Los Rolling Stones lanzan sus propios auriculares inalámbricos en edición limitada

Los Rolling Stones se se han unido a Technics, la marca de audio de Panasonic, para lanzar un modelo especial de auriculares True Wireless. Se trata de los EAH-AZ100E1K, un lanzamiento limitado a solo 5.000 unidades en todo el mundo, pensado para quienes quieran sumar una pieza de colección a su arsenal tecnológico.

El estuche de carga luce el icónico logo de los labios de la banda, mientras que el nombre del grupo aparece escrito en rojo sobre cada audífono. Todo el diseño apunta a que no haya dudas: esto es 100% Rolling Stones.

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Especificaciones que respaldan el precio

Por dentro, los auriculares cuentan con un driver de fluido magnético de 10 mm y un diafragma de aluminio, una combinación que promete un sonido de alta calidad y buena definición en un amplio rango de frecuencias. Ofrecen hasta 10 horas de música con cancelación activa de ruido encendida y resistencia al agua bajo el estándar IPX4.

Permiten conectar hasta tres dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, por lo que no será necesario volver a emparejarlos cada vez que se cambie entre el celular, el computador u otro equipo. Además, a través de la app de Technics se pueden personalizar los ajustes de ecualización, ideal para escuchar el nuevo álbum de la banda, "Foreign Tongues".

Cuándo y dónde comprarlos

Los Rolling Stones x Technics EAH-AZ100E1K llegarán oficialmente a la venta el 28 de agosto, con un precio de 299 dólares. Estarán disponibles a través del sitio oficial de Technics y en Amazon, aunque se espera que el stock limitado se agote rápido.