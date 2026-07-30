El cargador de 160 W que permite cargar cuatro dispositivos y guarda el cable en su interior

Ugreen, marca conocida por sus accesorios de carga, presentó dos nuevos productos de su línea Nexode Pro: un cargador de pared de 160 W pensado para viajar, y un cargador de escritorio de 300 W con más puertos para quienes necesitan cargar varios equipos a la vez.

El cargador de viaje que no necesita cable aparte

El Nexode Pro 160 W tiene algo que lo hace distinto: un cable retráctil integrado, que se puede estirar hasta 70 cm en distintos tramos. Esto significa que no hay que cargar un cable adicional para el notebook, algo muy útil para quienes viajan seguido o se mueven mucho por trabajo.

ugreen Nexode Pro | ugreen Nexode Pro

Este cargador entrega hasta 160 W en total, suficiente para cargar dos notebooks al mismo tiempo. También tiene tres puertos USB-C y un puerto USB-A, por lo que en total permite cargar hasta cuatro dispositivos a la vez, como un notebook, una tablet y un celular juntos. Viene además con enchufes intercambiables para Estados Unidos, Europa y Reino Unido, pensando en quienes viajan a distintos países.

Tanto este modelo como el de escritorio incluyen una pantalla a color que muestra datos útiles, como cuánta energía está usando cada puerto y la temperatura del cargador. Ambos se pueden conectar a una aplicación por Bluetooth o Wi-Fi, desde donde se puede revisar esta información con más detalle, controlar el cargador y actualizar su software.

El cargador de escritorio, con más puertos

El segundo modelo, el Nexode Pro 300 W, es un cargador de escritorio con ocho puertos en total, pensado para quienes necesitan cargar varios equipos potentes al mismo tiempo, como notebooks, tablets y celulares juntos, sin tener que ir cambiando cables de un enchufe a otro.

Ambos cargadores usan tecnología GaN (Galio y Nitrógeno), que permite fabricar cargadores más pequeños y eficientes que los tradicionales, sin generar tanto calor. También incluyen un sistema de protección térmica, que cuida tanto al cargador como a los dispositivos conectados.

Precio y disponibilidad

Los dos cargadores ya están disponibles en Estados Unidos: el modelo de 160 W tiene un precio de 119,99 dólares, mientras que el de 300 W cuesta 139,99 dólares.