La nueva DJI Pocket 4P lleva la creación de vídeo a un nuevo nivel

DJI presentó hace unos meses la cuarta generación de su cámara de vlog, la absoluta referencia del mercado, por la calidad de su sensor de una pulgada, el gran almacenamiento interno, y por todas las opciones de edición que nos ofrecen los vídeos grabados, aunque sobre todo por su excelente calidad de estabilización. Después de mostrarla en Cannes el pasado mes de mayho, ahora DJI va más allá y lanza una cámara que nos ofrece una cualidad sin precedentes en el segmento, como es una segunda lente que nos brinda más posibilidades creativas.

Precio y disponibilidad

La cámara llega en dos niveles de equipamiento. La versión estándar tiene un precio de 599 euros, mientras que el pack para Vlogs cuesta 689 euros. Esta última versión viene con un DJI Mic Mini, luz de relleno, y muchos más complementos para grabar nuestros vídeos con la mejor calidad posible. Esta vez llega en dos acabados, negro clásico y blanco perla.

Ficha técnica de la nueva DJI osmo Pocket 4P

La nueva cámara de DJI nos ofrece como gran novedad una segunda lente que permite hacer zoom óptico sobre la escena. Y es que se trata de la primera cámara de bolsillo con estabilizador de dos objetivos de la marca. El sistema de doble lente nos ofrece ahora grandes posibilidades creativas.

Porque ofrece un objetivo gran angular basado en un sensor CMOS de 1 pulgada totalmente nuevo con formato equivalente a 20 mm y apertura f/2.0. Y con la avanzada tecnología LOFIC, alcanza un rango dinámico sin precedentes de 17 pasos y es capaz de capturar vídeo profesional hasta en 4K a 240 fps. El otro sensor es un teleobjetivo medio de 60 mm: Ofrece una distancia focal ideal para retratos, con una gran apertura f/1.8, con una profundidad de campo equivalente a f/6.3, que puede comprimir el fondo. Además, nos permite hacer un zoom óptico de 3× y un zoom de hasta 12×.

Además, ahora nos ofrece el perfil de color D-Log 2 de 10 bits puede registrar más de mil millones de colores. A esta profundidad de color, se suman los 17 pasos de rango dinámico, que aseguran transiciones tonales fluidas y retienen un nivel de detalle excepcional tanto en luces altas como en sombras, a la altura de cámaras de cine de gama alta. Una cámara que nos permite grabar a cámara lenta ultra HD de hasta 8× a 4K y 240 fps. Y así podemos capturar vídeo con una obturación lenta y hacer fotos de hasta 37 megapíxeles de resolución.

No pesa mucho, en la mano es bastante ligera a pesar de todo lo que ofrece; concretamente, pesa 230 gramos. Y podemos disfrutar de multitud de modos de grabación, como ActiveTrack 8.0, que mantiene a personas, mascotas, vehículos u objetos en el centro de la escena, incluso con un zoom de 12×. También la grabación instantánea, que permite al sistema encenderse y empezar a grabar al girar la pantalla táctil. También podemos controlarla por gestos, mostrando la palma de la mano.

Por último, nos ofrece una autonomía de hasta 3 horas de grabación y un tiempo de funcionamiento de hasta 210 minutos con una carga completa. Esta carga puede alcanzar el 80% en 18 minutos con un cargador adecuado, como las baterías Power de DJI. Una cámara que podemos utilizar con filtros ND y de niebla negra, así como numerosos accesorios como la empuñadura con batería y micrófonos OsmoAudio.