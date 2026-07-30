Honor confirma detalles clave del Robot Phone: así es su nuevo motor de imagen AiMAGE

Honor realizó un evento de tecnología de imagen en Hengdian, China, donde presentó los detalles técnicos detrás de la cámara de su próximo Robot Phone. La compañía busca posicionarse como una "empresa de ecosistemas de terminales con IA", y su primer paso hacia esa meta es un salto en calidad fotográfica pensado para el uso cotidiano.

El corazón de esta apuesta es AiMAGE, un motor de procesamiento de imágenes que combina chip, dispositivo y nube. Su base es un procesador de señal de imagen (ISP) desarrollado internamente por Honor y basado en arquitectura Transformer, diseñado para reconstruir por completo el proceso de captura y procesamiento fotográfico. Esta tecnología trabajará junto al Robot Phone y su sistema de sensores, buscando mejorar tanto la calidad de imagen como la estabilización durante el movimiento.

Robot Phone AiMAGE | Robot Phone AiMAGE

Una alianza con Hollywood detrás de cámara

Para reforzar el enfoque cinematográfico, Honor se asoció con ARRI, reconocida marca de equipos de cine profesional. Gracias a esta alianza, el Robot Phone incorporará tecnologías como ARRI Look, LogC3 y Wide Gamut 3, herramientas que buscan acercar la calidad de color y el flujo de trabajo del cine profesional a un teléfono de uso diario.

Durante la presentación, Honor invitó al director de fotografía Claudio Miranda a recrear una escena cinematográfica usando la cámara del Robot Phone. El cinefotógrafo Wang Boxue también probó el equipo y destacó que el dispositivo no solo entrega buena calidad de imagen, sino que permite llegar a espacios donde los equipos de cámara tradicionales no pueden entrar, dando mayor libertad de movimiento a los creadores.

Especificaciones y fecha de lanzamiento

El Robot Phone contará con un lente principal de 200 MP, un ultra angular de 50 MP y un teleobjetivo de 200 MP. El teléfono, cuyo diseño incluye una cámara tipo gimbal que puede "observar" el entorno de forma autónoma, llegará al mercado el 12 de agosto.