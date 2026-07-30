El Redmi K100 Pro se deja ver con un potente procesador

La submarca de Xiaomi está preparando un nuevo teléfono de alta gama, y ahora se ha vuelto a filtrar, desvelando algunas de las características más importantes, entre ellas nada menos que su corazón, ese que moverá sus capacidades y las llevará al límite. Las nuevas informaciones nos muestran que este teléfono no será uno más, sino que seguramente termine siendo uno de los móviles más avanzados de POCO cuando este dé el salto fuera de China y deje atrás la marca Redmi.

Nuevos detalles sobre su potencial

El futuro teléfono de Redmi ha pasado por uno de los tests de rendimiento más importantes del mercado, como es el de Geekbench. En este test ha pasado para mostrarnos cuál será el procesador debajo de su capó. Y nos ha dejado claro que va a ser un móvil bastante solvente en cuanto a rendimiento se refiere.

Ya que ha pasado con un procesador como el Snapdragon 8 Gen 5 Elite, que es actualmente el procesador más potente para móviles Android, y esto lo coloca automáticamente en la gama alta dentro del mercado de smartphones, como un teléfono de primer nivel. En el test también ha mostrado que cuenta con una memoria RAM de 16GB, muy elevada, desde luego.

Además, el teléfono ha mostrado que cuenta con Android 16 como sistema operativo, algo lógico cuando de momento HyperOS 4 es todavía una promesa de cara al lanzamiento de los Xiaomi 18, que seguramente se celebre el próximo mes de septiembre. Sobre el resto de características que conocemos hasta ahora, el nuevo Redmi K100 Pro nos ofrecerá características tan interesantes como una batería de 8500 mAh.

Esta se ha visto en la certificación 3C china, donde también ha desvelado que tendrá una potencia de carga elevada de 100 W. Otros rumores han confirmado previamente que este teléfono llegaría con una pantalla con tecnología OLED, así como una tasa de refresco muy alta, de nada menos que 185 Hz, que no encontramos ni en móviles gaming. Así como una cámara de fotos donde la estrella será su sensor principal de 200 megapíxeles.

Así que se tratará sin duda de un móvil especialmente potente para la gama alta, pero que, como suele ser habitual en Redmi, ofrecerá algunos aspectos con menores especificaciones, como puede ser la cámara de fotos o el diseño, que permiten a Xiaomi ofrecer todo un tope de gama en términos de rendimiento a un precio bastante competitivo, que es lo que habitualmente esperamos de estos fabricantes de primer nivel.

Un móvil que podría llegar a Europa como el POCO F9 o F9 Ultra, como uno de los teléfonos más potentes que haya lanzado la otra submarca de Xiaomi. Es de esperar que salgamos de dudas el próximo mes de octubre, un año después de haberse presentado oficialmente su predecesor, el Redmi K90 Pro.