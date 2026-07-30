Crean un líquido podría frenar las caries infantiles sin tener que perforar ni usar anestesia

El miedo al torno, las agujas o la anestesia convierte una visita al dentista en una experiencia especialmente complicada para muchos niños. Una alternativa sencilla podría facilitar el tratamiento de algunas caries sin necesidad de recurrir inicialmente a estos procedimientos.

Un ensayo clínico realizado en Estados Unidos ha comprobado que un líquido aplicado directamente sobre el diente puede detener la progresión de más de la mitad de las lesiones tratadas. El producto se conoce como fluoruro diamino de plata y su aplicación apenas tarda unos segundos.

Los resultados se han publicado en la revista científica JAMA Pediatrics y aportan nuevas evidencias sobre una técnica que se utiliza desde hace décadas en diferentes países, pero que todavía no está autorizada específicamente contra la caries infantil por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Un ensayo con 830 niños

Niños con mochila | iStock

La investigación ha contado con 830 niños de entre uno y cinco años que presentaban caries severas en sus dientes de leche. Los participantes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos: uno recibió fluoruro diamino de plata al 38% y el otro, una sustancia placebo.

El líquido se aplicó directamente sobre las lesiones con un pequeño pincel, sin necesidad de perforar el diente, utilizar agujas o sedar al menor. Los investigadores examinaron a los participantes al inicio del estudio y después de tres, seis y ocho meses.

Tras una sola aplicación, el tratamiento consiguió detener el 57,5% de las caries a los tres meses y el 54% a los seis. En el grupo que recibió el placebo, las cifras fueron del 18,8% y del 22,5%, respectivamente.

Los niños volvieron a recibir el producto a los seis meses. En la revisión realizada dos meses después, el 50,2% de las lesiones tratadas permanecía detenido, frente al 17,4% registrado entre quienes recibieron el placebo.

Cómo consigue detener una caries

Líquido anti caries | JAMA Pediatría

El fluoruro diamino de plata combina las propiedades antibacterianas de la plata con la capacidad del fluoruro para endurecer y proteger la estructura del diente. Al aplicarse sobre la lesión, ayuda a combatir las bacterias responsables de la caries y a frenar su avance.

Su rapidez y sencillez podrían resultar especialmente útiles en niños pequeños que no toleran bien los tratamientos convencionales, así como en menores con dificultades para acceder regularmente a una clínica dental.

También podría evitar que algunas caries continúen avanzando mientras el paciente espera un tratamiento definitivo. Las lesiones infantiles que no se atienden pueden provocar dolor, infecciones, pérdida prematura de los dientes y, en los casos más graves, intervenciones bajo anestesia general.

No regenera el diente y tiene un inconveniente visible

Relación entre caries y calvicie | Cienciaxplora

Aunque puede detener la progresión de la caries, el fluoruro diamino de plata no reconstruye la parte del diente que ya se ha perdido. Dependiendo del estado de la pieza, el niño podría necesitar posteriormente un empaste, una corona u otro tratamiento indicado por un odontólogo.

Su principal inconveniente es estético: el producto oscurece permanentemente la zona dañada y puede dejarla de color negro. No tiñe del mismo modo el esmalte sano, pero el cambio en la lesión resulta visible y debe explicarse a las familias antes de aplicarlo.

El ensayo tampoco encontró diferencias en el dolor entre ambos grupos. En cuanto a la seguridad, los efectos adversos relacionados con el tratamiento fueron similares a los registrados con el placebo y la mayoría de los notificados durante el estudio fueron leves o moderados.

Los autores consideran que los resultados respaldan el fluoruro diamino de plata como una opción no invasiva para niños pequeños con alto riesgo de caries. Sin embargo, su aplicación debe realizarla un profesional sanitario y no sustituye a las revisiones odontológicas, el cepillado con pasta fluorada ni el control del consumo de azúcar.