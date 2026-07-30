Casio lanza un anillo inteligente inspirado en sus icónicos relojes digitales

Los relojes digitales de Casio son ya todo un icono de la cultura pop, hay quienes convivimos con ellos en lo alto de su popularidad, y ahora las nuevas generaciones están descubriendo que unos dispositivos así de sencillos también pueden convertirse en una pieza más de nuestra vestimenta. Y eso es lo que ofrece el fabricante con su nuevo anillo, que hereda el diseño de los relojes más icónicos de la marca, y les da un toque de exclusividad.

Precio y disponibilidad

El nuevo Casio CRW-001-8 se puede comprar de momento solo en China, por unos 255 euros al cambio. Un precio bastante ajustado para lo que ofrecen otros modelos de la marca que son mucho más exclusivos.

Casio CRW-H001S-8 | Casio

Un anillo clásico con mucho estilo

Este anillo sin duda es de esos que generan sorpresa en quien los ve por primera vez, y si es en nuestros dedos, mucho mejor. En este caso hablamos de un anillo que hereda el diseño de los clásicos relojes digitales de Casio, pero que además en este caso nos ofrece funcionalidades inteligentes, algo que no habíamos disfrutado todavía en sus anillos, que solo se limitaban a ofrecer las funciones tradicionales de sus relojes digitales.

Curiosamente, su cualidad más visible y que normalmente no encontramos en otro anillo es que puede darnos la hora en todo momento, ya que no es el lugar habitual para llevar un reloj digital. Solo pesa 19 gramos, y sus dimensiones son de 25,3 x 19,5 x 6 mm. Su fabricación se basa en cerámica y acero inoxidable protegido por vidrio mineral. Se puede usar en el día a día sin problemas, porque es resistente al agua, el diámetro de su anillo interior es de 20,1 mm.

Pero lo verdaderamente diferente que aporta este anillo tiene que ver con las funciones inteligentes, y que normalmente no nos ofrecían otros modelos de la marca en forma de anillo. Ya que, por ejemplo, nos notifica de llamadas entrantes, de otras notificaciones, de alarmas silenciosas, de otras alertas de salud o incluso de recordatorios que hayamos introducido para que nos acordemos de algo concreto.

El nuevo reloj de Casio nos ofrece también las habituales funciones de estos relojes, como hora mundial, cronómetro, alarma, calendario automático, formato de hora de 12 o 24 horas, así como iluminación LED. Como ofrece funciones inteligentes, hace falta una batería que las sostenga, ya no sirve con una simple pila de botón como en el resto de los relojes. En este caso, al recargar la batería, obtenemos entre 4 y 6 días de autonomía. En el modo espera, si no utilizamos estas funciones, la batería dura hasta 25 días. Eso sí, hay una batería aparte para la modalidad de reloj, similar a la de otros relojes, y que nos ofrece una autonomía de hasta dos años.