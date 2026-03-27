Ring lanza nuevos timbres 4K cableados, 2K y una cámara con luz con alta resolución

Los timbres inteligentes están cada vez más integrados en los hogares españoles. Lo que hasta hace poco generaba sorpresa en muchos al ver cómo un timbre de estos contaba con cámara de fotos y un original diseño, ahora es algo mucho más normalizado. Ring es el absoluto pionero de este tipo de timbres, y ahora ha lanzado toda una nueva generación, que estamos seguros van a mejorar los aspectos en los que las anteriores generaciones tenían más margen de mejora. Los lanzamientos han sido masivos, varios dispositivos nuevos, entre los que se encuentran nuevos timbres 4K.

El Ring Video Doorbell más avanzado

Así lo describe la propia Ring a su nuevo Battery Video Doorbell Pro, un modelo que destaca por ofrecer un nuevo diseño, más compacto y estrecho, y a la vez una mayor resolución 4K. Incluso nos brinda un zoom que puede ofrecer hasta 10 aumentos. Por tanto ahora podremos grabar eventos en la puerta de casa con mucho más detalle, algo esencial para identificar ciertas situaciones.

Battery Video Doorbell Pro | Ring

Cuenta con una arquitectura interna completamente rediseñada que da vida a la batería de carga más rápida de la marca, garantizando que el equipo funcione siempre al máximo rendimiento con sus múltiples funcionalidades y permitiendo una instalación flexible sin tener que modificar el cableado de la casa. Este modelo se estrena por 249,99€.

También hay una versión cableada, para quienes no quieren estar recargando, gracias al Wired Video Doorbell Elite. Este comparte la misma resolución 4K, aunque ofrece mejoras notables respecto al modelo de batería. Como vídeo en color real en condiciones de poca luz, alertas de movimiento más inteligentes y un sistema de control de acceso remoto.Todo esto funciona ininterrumpidamente gracias a su alimentación a través de Ethernet. Se estrena en España por 499,99 euros.

También ha estrenado una cámara con resolución 4K, la nueva Spotlight Cam Pro por 249,99 euros. Además, Ring ha lanzado en España otros tres timbres con resolución 2K. Los Battery Video Doorbell Plus de segunda generación por 179,99 euros, que destaca por una batería recargable que agiliza la carga manteniendo vídeo 2K nítido. También Battery Video Doorbell de segunda generación, también con resolución 2K, es el más económico, ya que se estrena por 99,99 euros. También hay una versión cableada más barata, como es el Wired Video Doorbell de segunda generación por 79,99 euros.

Además Ring ha anunciado varios accesorios para hacer más dinámica la labor de carga de estos timbres. Con varios accesorios solares, como el cargador solar integrado directamente en el soporte del dispositivo.Además, hay un nuevo panel solar con mayor potencia de salida que prolonga la vida útil de las baterías, garantizando una alimentación continua que minimiza las interrupciones en la seguridad y reduce enormemente la carga manual. De hecho lo vamos a poder instalar incluso en tejados.