¿Qué le pasa a Donald Trump? Crecen los rumores sobre el estado de salud del presidente

Donald Trump se acerca a los 80 años en medio de nuevas dudas sobre su estado físico y mental. El presidente de Estados Unidos celebrará su cumpleaños el próximo 14 de junio mientras aumentan los comentarios sobre su salud.

El líder republicano, sin embargo, ha querido transmitir tranquilidad y asegura sentirse con la misma energía de hace años. En varias intervenciones recientes ha restado importancia a las especulaciones y ha defendido que mantiene un buen estado de forma.

Sin embargo, algunos medios estadounidenses y figuras políticas han señalado episodios en los que Trump habría mostrado cansancio durante reuniones oficiales o comparecencias ante la prensa. Desde la Casa Blanca rechazan esas interpretaciones y sostienen que las imágenes difundidas han sido sacadas de contexto.

Otro aspecto que ha despertado comentarios es su constante presencia en redes sociales. En determinados momentos, el presidente ha publicado decenas de mensajes en pocas horas, lo que ha generado especulaciones sobre sus horarios de descanso y el ritmo de trabajo que mantiene a su edad. Analistas políticos apuntan a que la combinación de largas jornadas y una elevada exposición mediática podría terminar afectando su rutina diaria.

A estas cuestiones se sumó recientemente la aparición de marcas visibles en sus manos y cuello, que también provocaron debate público. Trump explicó que se trataría de efectos relacionados con el consumo preventivo de aspirinas y aseguró que sus médicos no han detectado problemas relevantes de salud.

El próximo 26 de mayo, Trump se someterá a su revisión médica y dental anual en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, un examen habitual dentro del protocolo presidencial. Según fuentes oficiales, el presidente ya ha pasado distintas evaluaciones desde su regreso al poder y, en la última revisión realizada en 2025, los médicos aseguraron que se encontraba en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones y que sus pruebas cognitivas ofrecieron resultados satisfactorios.