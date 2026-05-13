La inteligencia artificial y la medicina de precisión impulsan una nueva era en la investigación oncológica en el encuentro científico de la Fundación FERO

La Fundación FERO reúne este 12 y 13 de mayo en Barcelona a algunos de los principales investigadores oncológicos de España en una nueva edición de su Scientific Retreat, el encuentro anual donde se comparten avances, se generan colaboraciones y se definen prioridades para acelerar el futuro de la investigación oncológica.

El encuentro, que se celebra en Barcelona, reunirá a investigadores de los centros más destacados del país — entre ellos el VHIO (Vall d'Hebron Institute of Oncology), el Hospital Clínic de Barcelona el Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona) o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)— para presentar los avances más recientes en oncología traslacional y trazar las prioridades de investigación de la próxima década.

A diferencia de un congreso científico tradicional, el Scientific Retreat de la Fundación FERO es un espacio de trabajo y colaboración donde los investigadores apoyados por la Fundación estudian, debaten y analizan conjuntamente los avances que se están desarrollando en los laboratorios para acelerar su llegada al paciente.

El encuentro es además la actividad central de la FERO Academy, iniciativa creada por la Fundación en 2020 para acompañar a su comunidad científica más allá de la financiación. Su objetivo es generar un entorno de confianza, colaboración y crecimiento entre investigadores líderes, favoreciendo sinergias reales y fortaleciendo capacidades. Este vínculo cercano entre investigadores, Fundación, patronato y donantes es uno de los rasgos diferenciales de FERO, que no se limita al apoyo económico, sino que participa activamente en el impulso del progreso científico.

"La Fundación FERO lleva 25 años impulsando la investigación oncológica más innovadora a través de sus becas. El Scientific Retreat es el punto de encuentro donde reunimos a todo ese talento investigador que apoyamos para compartir avances, debatir, generar sinergias y acelerar la llegada de los descubrimientos científicos al paciente. Desde la medicina de precisión y la biología molecular hasta las líneas más punteras en investigación traslacional, todo con un mismo objetivo: avanzar más rápido hacia la misión de la Fundación FERO, curar el cáncer". Marta Cardona, Directora General de la Fundación FERO.

Durante estas dos jornadas se abordarán algunos de los grandes desafíos y avances de la oncología actual, con especial foco en la investigación traslacional, eje central de la Fundación FERO, un modelo que busca acelerar la llegada de los avances científicos a la práctica clínica. El programa prestará especial atención al uso de la inteligencia artificial aplicada a la investigación del cáncer, los nuevos enfoques terapéuticos, los retos en biología tumoral e inmunidad y los últimos avances en medicina de precisión. La jornada incluye también el FERO Pitch, en el que tres proyectos finalistas optan a la I Beca TransFiERO, una iniciativa destinada precisamente a impulsar la traslación de los resultados de la investigación al paciente.