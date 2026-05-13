Un nuevo estudio relaciona el abuso de cannabis con un mayor riesgo de depresión

El consumo excesivo de cannabis podría estar más relacionado con la salud mental de lo que se pensaba. Una nueva revisión internacional de estudios científicos ha encontrado una fuerte asociación entre el trastorno por consumo de cannabis y la depresión mayor, dos problemas que aparecen juntos con mucha más frecuencia de la esperada.

La investigación, elaborada por un equipo internacional de científicos, analizó 55 estudios previos realizados en distintos países y recopiló datos de más de 3,2 millones de personas. Entre ellas, cerca de medio millón presentaban trastorno por consumo de cannabis y más de 100.000 habían sido diagnosticadas con depresión mayor.

Los resultados muestran que casi un 32% de las personas con problemas graves relacionados con el cannabis también sufrían depresión mayor. A su vez, algo más del 10% de quienes padecían depresión presentaban también un consumo problemático de cannabis. Ambas cifras son considerablemente más altas que las registradas en la población general.

Pese a la contundencia de la relación detectada, los investigadores subrayan que el estudio no demuestra una relación directa de causa y efecto. Todavía no está claro si el abuso de cannabis favorece el desarrollo de depresión, si las personas con depresión recurren al cannabis para aliviar sus síntomas o si ambos trastornos comparten factores de riesgo comunes.

El estudio también destaca que los síntomas de la abstinencia del cannabis, como la ansiedad, el insomnio o la fatiga, pueden parecerse a los de la depresión, dificultando en algunos casos el diagnóstico clínico.

El trastorno por consumo de cannabis se caracteriza por un uso problemático de esta sustancia, con síntomas como dependencia, necesidad creciente de consumo, síndrome de abstinencia y dificultad para abandonar el hábito pese a sus consecuencias negativas.

Por su parte, la depresión mayor es un trastorno mental grave asociado a un estado persistente de tristeza, pérdida de interés, alteraciones del sueño, cansancio y problemas de concentración.

Los autores del trabajo consideran que estos resultados refuerzan la necesidad de detectar y tratar ambas condiciones de manera conjunta, ya que una puede pasar desapercibida mientras la otra recibe atención médica. Además, apuntan que terapias psicológicas como la terapia cognitivo-conductual o las entrevistas motivacionales podrían ser útiles para pacientes que presentan ambos trastornos simultáneamente.