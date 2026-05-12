Roomba renueva su gama de robots aspiradores con tecnología LiDAR y más IA

Tener un robot aspirador en casa es algo completamente normalizado, y es que cada vez son más los consumidores que apuestan por ellos para que hagan todo el trabajo sucio mientras están lejos de casa. Ahora iRobot ha renovado la gama de robots Roomba, la más popular del mercado, y que ha brindado al segmento esa denominación coloquial de “la Rumba” por el que conocemos popularmente a estos dispositivos. La nueva gama hace gala de mejores sensores y la irrupción de la IA.

Tres nuevas gamas de robots aspiradores

La firma ha anunciado tres nuevas gamas de robots, que van desde los asequibles 115 a los Roomba Plus y Roomba Max, que son los dos modelos más avanzados. Empezamos por conocer las novedades de la gama 115, que son modelos que han sido concebidos especialmente para hogares compactos, pequeños, o para familias que buscan un mantenimiento diario sencillo y sin complicaciones.

Nueva Roomba en acción detectando obstáculos | iRobot

Cuentan con una potente succión de hasta 15.000 Pa, perfecta para eliminar el polvo y la suciedad cotidiana. Lo tendremos disponible por un precio de 249€ para el modelo estándar, y de 349€ junto con la base de autovaciado AutoEmpty. La nueva gama Roomba Plus cuenta con cinco modelos, que son los 415, 515, 575, 615 y 675 Combo.

Estos combinan aspirado y fregado en una sola pasada, y ofrecen una gran potencia de succión en un rango de entre 20.000 y 30.000 Pa. Los modelos 615 y 675 Combo incorporan un sistema de fregado con agua caliente a presión de hasta 60 °C, que elimina la suciedad más incrustada de forma limpia y aséptica, desprendiendo la suciedad pegajosa.

Además, a la hora de navegar y ubicarse, en los modelos 415 y 515 tenemos tecnología ClearView LiDAR para mapear rápidamente, mientras que los modelos superiores, los 575, 615 y 675 Combo añaden también reconocimiento visual mediante IA para evitar obstáculos cotidianos como cables o zapatos en mitad de las estancias. Además, gracias a las bases AutoWash, son capaces de vaciar residuos y limpiar y secar las mopas de forma automática. Su precios se mueven entre 499€ y los 799€ según el modelo.

Por último, la gama más avanzada de las tres es la nueva Roomba Max. Esta se compone de los modelos 715 y 775, y son el techo tecnológico de la marca. Son capaces de alcanzar los 30.000 Pa de potencia de succión, integrando un sistema de filtración nuevo y más potente, cepillos especializados para el pelo de mascotas, bolsas reductoras de olores y fregado intensivo. También funcionan con AutoWash y son capaces de vaciar residuos, lavar los rodillos con agua caliente y secarlos con aire caliente de manera casi invisible. Respecto del precio, el modelo 715 Vac cuesta 599€, mientras que el 775 Combo llega por 899€.