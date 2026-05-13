La contaminación del aire se asocia a 146.500 muertes prematuras anuales en Europa

Las partículas finas (con un diámetro menor de 2,5 micrómetros) se asocian con alrededor de 79.000 muertes evitables, seguidas por el dióxido de nitrógeno, el ozono y las partículas más gruesas (entre 2,5 y 10 micrómetros). En total, se estiman unas 146.500 muertes prematuras al año asociadas a la exposición a corto plazo a la contaminación atmosférica. Estos son algunos de los hallazgos de un nuevo estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

La investigación, publicada en Nature Health, proporciona la primera estimación a escala europea de la mortalidad a corto plazo asociada a los efectos combinados de múltiples contaminantes en 31 países europeos. Los resultados respaldan el desarrollo de sistemas de alerta temprana basados en el impacto para ayudar a proteger a la población de los efectos de la contaminación atmosférica. El estudio analizó cerca de 89 millones de muertes registradas entre 2003 y 2019 en 653 regiones europeas.

"Para evaluar la exposición a la contaminación atmosférica, se estimaron los niveles diarios de varios contaminantes en toda Europa utilizando datos de estaciones de monitorización, satélites, uso del suelo y variables meteorológicas, y posteriormente se ajustaron a nivel regional, dando mayor peso a las áreas donde vive más población", explica Carlos Pérez García-Pando, profesor ICREA y AXA en BSC-CNS.

Un análisis más preciso

Aunque la carga global sobre la salud está dominada por la exposición a largo plazo, la contaminación del aire a corto plazo puede desencadenar respuestas fisiológicas agudas, como inflamación sistémica, desequilibrio autonómico y aumento de la coagulación sanguínea, que elevan el riesgo de mortalidad en los días siguientes.

Estudios recientes han demostrado que los niveles diarios de contaminación están vinculados a aumentos diarios a corto plazo de la mortalidad, pero persisten limitaciones importantes. La mayoría de las investigaciones se centran solo en las ciudades, y a menudo no tienen en cuenta las diferencias regionales en la vulnerabilidad (como la edad, la salud de base, el nivel socioeconómico o el entorno) ni la toxicidad de la contaminación del aire. Además, los contaminantes suelen analizarse por separado, lo que dificulta comprender sus efectos combinados.

"Nuestro estudio abordó estas limitaciones combinando datos diarios sobre los principales contaminantes del aire en Europa con la nueva base de datos de mortalidad del proyecto EARLY-ADAPT del Consejo Europeo de Investigación (ERC), que cubre a toda la población de 31 países que representan a más de 530 millones de personas", explica Zhao-Yue Chen, investigador de ISGlobal y primer autor del estudio. "Esto permite un análisis más preciso de cómo la exposición a corto plazo a los principales contaminantes afecta de manera diferente a las personas según la edad, el sexo y la causa de muerte".

Las partículas finas son las más perjudiciales

Cuando cada contaminante se analizó por separado, el mayor impacto se atribuyó a las partículas finas (alrededor de 79.000 muertes), seguido por el dióxido de nitrógeno (69.000), el ozono (31.000) y las partículas gruesas (29.000). Estas cifras no pueden sumarse directamente porque los contaminantes suelen presentarse de manera simultánea, y sus efectos se solapan.

Las partículas finas son el contaminante más perjudicial porque penetran profundamente en los pulmones y pueden entrar en el torrente sanguíneo, causando inflamación y otros efectos rápidos en el organismo. En cambio, las gruesas afectan principalmente a las vías respiratorias superiores debido a su mayor tamaño, y gases como el dióxido de nitrógeno y el ozono irritan los pulmones y aumentan la vulnerabilidad a enfermedades respiratorias.

La mayoría de los estudios anteriores de gran escala se centraron únicamente en las partículas finas al estimar la carga de salud a corto plazo de la contaminación del aire, y dejaron en gran medida desconocido el impacto de otros contaminantes en Europa. Este nuevo estudio considera varios contaminantes de forma conjunta, proporcionando una visión más completa y realista de los riesgos para la salud.

También sugiere que estimaciones globales previas basadas únicamente en partículas finas pueden haber sobreestimado ligeramente la carga en Europa, posiblemente reflejando sesgos derivados de evidencia procedente de otras regiones.

El patrón se invierte con la edad

La contaminación del aire no afecta a todas las personas de forma igual. Los hombres jóvenes mostraron mayor vulnerabilidad a los contaminantes atmosféricos que las mujeres jóvenes, probablemente debido a una mayor exposición (trabajo al aire libre, tráfico, tabaquismo, etc.) o a la aparición más temprana de comorbilidades en los hombres.

Sin embargo, este patrón cambia con la edad. En edades avanzadas (especialmente a partir de los 85 años), el mayor riesgo se observa en las mujeres. Para causas específicas de muerte, las partículas se asociaron más fuertemente con riesgos cardiovasculares en mujeres, mientras que el ozono tuvo un mayor impacto en hombres. Estos hallazgos subrayan la necesidad de medidas de protección adaptadas, en lugar de enfoques generalizados.

"Nuestros resultados son altamente relevantes para responsables políticos y profesionales de la salud pública, ya que respaldan el uso de modelos epidemiológicos ajustados por sexo, edad y comorbilidades para crear una nueva generación de sistemas de alerta temprana basados en el impacto, que se dirigen específicamente a grupos vulnerables", explica Joan Ballester, investigador de ISGlobal y coordinador del estudio.

En un contexto en el que se están introduciendo nuevos estándares diarios de calidad del aire en toda Europa, estos resultados aportan información práctica para proteger de forma más eficaz a la población.

Referencia:

Chen, Z.-Y. et al. Short-term sex-specific, age-specific and cause-specific mortality from particulate matter, nitrogen dioxide and ozone: European-wide analysis of 653 contiguous regions. Nature Health (2026).