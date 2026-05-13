Xiaomi desvela el diseño de su nueva Smart Band 10 Pro

Parece que la nueva pulsera de Xiaomi está más cerca que nunca, a tenor de lo que nos dicen las redes sociales de la firma china en su país de origen. La marca ha comenzado ya a hacer teaser sobre su próximo gran lanzamiento, el Xiaomi 17 Max, y parece que con él, van a llegar otros productos muy interesantes. Entre ellos, no solo la nueva pulsera de Xiaomi, sino también sus nuevos auriculares, al fin y al cabo, ambos accesorios ideales para el nuevo smartphone de los chinos.

Nuevo modelo Pro

Lo que ha compartido Xiaomi en redes es el diseño de su Xiaomi Smart Band 10 Pro, y en él la firma china destaca sobre todo que el diseño de la nueva pulsera ofrece no solo un mejor aspecto, sino que se trata de un dispositivo más liviano y delgado, por lo que en la muñeca lo vamos a sentir con algo más sofisticado y cómodo de llevar con nosotros.

Concretamente, la nueva pulsera tiene un grosor de 9,7 mm, y tiene un peso de 21,6 gramos, por lo que prácticamente no vamos a notar que la llevamos encima. La pulsera aun así tiene un diseño muy similar al de su predecesor, pero es ese conjunto más ligero lo que lo hace diferente. A pesar de ello, cuenta con una gran pantalla, que presume de tecnología AMOLED.

Esta tiene una diagonal de 1,74 pulgadas, mientras que su autonomía llevaría a la pulsera hasta los 25 días de uso con una carga completa. Todo gracias a una batería con una capacidad de 380mAh. Como es lógico, será un modelo en el tope de la gama de wearables de los chinos, y se situará un peldaño por encima de la Smartband 10, como no podía ser de otra forma. Llegaría en tres colores, negro, plata y rosa.

Pero no será lo único que presente Xiaomi ese día junto al Xiaomi 17 Max, ya que también han desvelado en los teaser sus inminentes auriculares. Los futuros auriculares con formato de clip. Serán los primeros de la marca de este formato, que se pueden utilizar a la hora de hacer deporte, gracias a un diseño que se fija a la oreja rodeándola cómodamente, lo que nos permite ser más flexibles que en el caso de llevar un auricular tradicional.

Además, el Xiaomi 17 Max será la estrella de este nuevo evento de los chinos. El nuevo terminal contaría con una gran pantalla de 6,9 pulgadas, con resolución 2K, y tecnología OLED LPTO, con un brillo pico de 3800 nits. Su procesador será un Snapdragon 8 Elite Gen 5, que vendrá acompañado de RAM LPDDR5X.

La cámara de fotos será uno de sus puntos fuertes, con un sensor principal de 200 megapíxeles de Samsung, y desarrollado junto a Leica, optimizado con sus potentes ajustes gráficos. El ultra gran angular cuenta con 50 megapíxeles y el telefoto de periscopio también con esos 50 megapíxeles. Por último la cámara frontal llegaría con 32 megapíxeles. Por último, la batería será de las más grandes de su categoría, con una capacidad de 8000mAh, con una potencia de carga de 100W, e inalámbrica de 50W.