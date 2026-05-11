Tu próximo Apple Watch tendrá una autonomía a la altura

El próximo mes de septiembre Apple debería presentar las Series 12 de Apple Watch, este reloj, a diferencia por ejemplo de los AirPods, suele tener todos los años una iteración, que más o menos potente suele reiniciar desde cero el interés de los consumidores por ellos, y para ello siempre hay que incluir funciones interesantes y que inviten a dar el salto. La excusa de este año podría ser más potente, ya que afectará a una de las partes esenciales de su funcionamiento, como es su batería y por tanto, autonomía.

Sin rastro del Touch ID

El nuevo Apple Watch estaría preparando el terreno de cara a su lanzamiento el próximo mes de septiembre, y lo haría con un enfoque menos espectacular, pero mucho más eficiente. Y es que una de las grandes novedades de este modelo pasaría por una autonomía mayor, por lo que con una carga podrá permanecer encendido más tiempo.

El filtrador Instant Digital, que parece cerca de la cadena de suministro de Apple en China, apunta a que la batería seguirá siendo el eje central en las mejoras de estos relojes. Y es que en los últimos meses había sonado con fuerza la integración de un Touch ID en la pantalla del propio reloj, lo que facilita el acceso al reloj con biometría. Pero este filtrador lo desmiente tajantemente, asegurando que Apple se ha centrado sobre todo en la duración de la batería.

Introducir un Touch ID como este supondría reducir espacio para la batería, y por tanto, mejorando eficiencia, contar como mínimo con la misma autonomía, o incluso algo menos. Por lo que viene a decir el filtrador es básicamente que Apple ha desechado esa idea, en pos de seguir centrándose en una mejora de la autonomía, que es el aspecto que realmente preocupa a los consumidores, y que más agradecen mejorar.

Así que a pesar de que ese Touch ID para el Apple Watch se dejó ver incluso dentro del código fuente del sistema operativo, parece que no es el momento para llevarlo a cabo, al menos parece que la tecnología disponible no lo hace recomendable por el momento. Otra de las opciones sería la de llevar el lector de huellas a un botón lateral, quizás la propia corona, pero de momento, no parece algo por lo que Apple vaya a luchar.

Esto viene a confirmar que Apple no va a volverse loca por integrar funciones grandilocuentes, sin asegurarse antes de que aspectos vitales como la autonomía no van a verse afectados. De hecho los analistas no esperan cambios de calado en estos relojes hasta al menos 2028, por lo que los modelos de este año y el que viene, no deberían tener cambiar importantes, para entonces, podríamos tener ese Touch ID, e incluso un monitor de azúcar en sangre, que se lleva esperando desde hace varios años.