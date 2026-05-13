La alternativa de Sony a los AirPods Max 2 se filtran en varias imágenes

Sony es uno de los fabricantes más apreciados cuando hablamos de sonido Hi-Fi, y sus auriculares de diadema son de los más populares por su cancelación de ruido. Ahora sabemos que la firma nipona está cerca de lanzar un nuevo modelo, porque se han filtrado en sendas imágenes que nos muestran su diseño. Y parece que la filtración gira alrededor de su modelo más popular en este formato, como sucesor del Sony WH-1000XM6, aunque con matices. Vamos a ver los detalles que nos dejan estas imágenes.

Un diseño similar, pero diferente

Estos auriculares que ahora se han filtrado son los The ColleXion de Sony, que no son necesariamente los herederos de los geniales Sony WH-1000XM6, sino que serían un modelo aún más premium, podríamos decir que la alternativa de Sony a los AirPods Max 2. Y es que al ser un modelo más premium, su diseño también es diferente.

Según la propia fuente, los auriculares estarían fabricados en cuero sintético, y tendrían un toque más premium todavía en cuanto al tacto. Mientras que el diseño se ve más refinado y minimalista, con una bisagra totalmente nueva. Está acabada en metal, en color plata para el modelo blanco y en color negro metalizado en el modelo de ese color.

En el auricular derecho hay un conector USB tipo C, y el logo de Sony se puede ver inscrito en la misma diadema, que recorre en acabado metálico toda la circunferencia que rodea nuestra cabeza. Parece que están muy cerca, no en vano la fuente de esta filtración es @Onleaks, una de las más fiables, y por tanto garantía de lo que estamos viendo va a convertirse en realidad muy pronto.

Pensamos que el posicionamiento de estos auriculares puede ser similar al de los AirPods Max 2 por el precio que se espera de ellos. Mientras que los Sony WH-1000XM6 cuestan alrededor de 400 euros, estos nuevos The ColleXion de Sony tendrían un precio de 649 dólares, incluso más si hablamos de euros. Por tanto, en horquilla de precio serían similares a los de Apple, e incluso algo más caros.

Un movimiento que tiene sentido, ya que este tipo de auriculares de Sony cuentan con una excelente reputación, incluso superior a la de Apple, sobre todo para quienes saben de sonido de calidad. Hace más o menos un año que Sony lanzó los WH-1000XM6 y no hay que descartar que ahora lanzan este nuevo modelo para ensanchar la gama con nuevas alternativas de alto valor, dejando de lado una actualización de los WH-1000XM6, algo que Sony puede dejar pasar otro año sin problemas.