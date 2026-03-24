La quinta generación del Oura Ring se filtra en varias imágenes

Oura se ha convertido en la verdadera alternativa a los anillos inteligentes de Samsung, y es bastante irónico decir esto, cuando la firma ha sido precisamente pionera en este segmento, por delante de los coreanos. Pero al final, como ocurre con Apple, empresas como Samsung suelen aumentar el interés por ciertos productos cuando irrumpen en esos mercados. Ahora sabemos que Oura trabaja en una quinta generación de sus relojes, que podrían ver la luz el año que viene. A pesar del tiempo que falta, se ha filtrado mostrando su diseño.

Así sería el Oura Ring 5

El nuevo anillo de la firma se ha dejado ver en varias imágenes obtenidas por el medio Android Headlines, que nos muestran con bastante detalle su diseño. En ellas podemos ver el anillo como su base de carga. Sobre el diseño del anillo, podemos apreciar que sería algo más estrecho que el modelo actual, por lo que parece que han conseguido mejorar el diseño para meter todo el hardware en una cuerpo más pequeño.

Una de las imágenes nos muestra el anillo en sus diferentes acabados, entre los que se encuentran nuevos colores, como un nuevo rosa que se acerca bastante a un bronce, o un nuevo negro mate, que se parece bastante al que ha popularizado Samsung con su anillo inteligente. Sobre el cargador, también se ha filtrado en las imágenes, dándonos la sensación de que no va a cambiar demasiado.

Por tanto, en base al nuevo diseño y al del propio cargador, no podemos esperar una mejora importante de la autonomía, si lo consigue será por eficiencia energética de sus nuevos componentes, y no por la capacidad de la batería, que en todo caso podría ser incluso inferior por el diseño. No obstante, aquí no se ha filtrado nada sobre las funciones estrella de este anillo.

Y es que se espera que esta nueva generación mejore de manera notable en el aspecto más apreciado por los que optan por uno de estos anillos, como es el seguimiento de la salud del usuario. Habrá mejores sensores, capaces de hacer un seguimiento más exhaustivo y sobre todo más preciso de toda la actividad que hacemos a lo largo del día. De todas maneras hablamos de una filtración muy temprana, ya que se espera que se lance a finales de 2027.

Por tanto quedaría todavía año y medio para su lanzamiento, eso en tecnología es una eternidad, y podría cambiar por completo el dispositivo, y desarrollar muchas más mejoras de las que podríamos esperar. En el mercado de anillos inteligentes el seguimiento de la salud es algo clave, y nos permite sin duda alguna sacarles mucho más partido. En este caso, Oura ya cuenta con mucha experiencia, y estamos seguros que ya están trabajando en algún sensor específico para poder darnos más datos específicos que los de sus contendientes.

Apple también estaría desarrollando su propio anillo inteligente, pero parece que también va para largo. No descartamos que pueda lanzarlo en una ventana similar a la de Oura, lo que le daría sentido también a que se hayan tomado de forma más relajada el lanzamiento de la quinta generación.