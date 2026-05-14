Las nuevas cámaras Ring Retinal 2K llegan a España

Ya podemos comprar en nuestro país las nuevas cámaras de Ring, se trata de dos modelos que nos ofrecen una resolución elevada, y que destacan por contar con luces que hacen mucho más nítidas y claras los metrajes que capturan. Se trata de la segunda generación de estas cámaras que han sido diseñadas específicamente para su uso en exteriores. Vamos a conocer los detalles de su aterrizaje en España.

Precio y disponibilidad

Son dos los modelos que llegan a España, por un lado la cámara con luces Spotlight Cam, con un precio de 169,99 euros. En el caso de la cámara con focos, la Floodlight Cam, llega con un precio de 199,99 euros. Dos modelos de alta gama que como vamos a comprobar, nos ofrecen un rendimiento espectacular.

Nueva Ring Spotlight Cam | Ring

Ambas estrenan la resolución de video Retinal 2K

Ring destaca como gran característica de estas cámaras su nueva resolución Retinal 2K, que si bien no es la más elevada del mercado, sí que en ciertos entornos puede ser más que suficiente sobre todo si se captura con calidad y detalle. Esta tecnología proporciona una mejora enorme en la nitidez, permitiendo a los usuarios identificar rostros y capturar cualquier actividad con mucha mayor claridad, que es algo que hasta ahora era muy difícil de capturar de manera eficiente.

Además, esta mejora en la definición de la imagen se aplica a todo el campo de visión de las cámaras y mantiene un alto rendimiento tanto en condiciones de iluminación diurna como nocturna. La nueva Ring Spotlight Cam de segunda generación ofrece unas características más indicadas para vigilar espacios complejos, con el uso de las luces LED y sus sirenas integradas.

Esta nos ofrece calidad 2K, 550 lúmenes de brillo, así como un diseño de doble batería. Se puede ampliar con un paquete de baterías Quick Release Ultra Battery Pack. En el caso del otro modelo, la Ring Floodlight Cam, su diseño está concebido para vigilar áreas más extensas y grandes, entre otras, el acceso a garajes y patios de grandes dimensiones. También brinda resolución 2K.

Está equipada con una iluminación de alta potencia, ya que está equipada con reflectores LED ultrabrillantes capaces de emitir 2000 lúmenes. Con esta potente iluminación nos garantiza que los espacios grandes queden totalmente visibles y asegurados, apoyándose también en una sirena integrada que actúa cuando se detecta el movimiento que hemos marcado como una amenaza.

Otras funciones interesantes tienen que ver con el ecosistema de Ring, como la conectividad Sidewalk de Amazon, que aprovecha la red comunitaria para obtener un mayor alcance y una conectividad más estable para el sistema de seguridad. Estas cámaras además pueden controlarse completamente mediante comandos de voz, gracias a su compatibilidad con Alexa, de hecho ahora es mucho más inteligente y puede mostrarnos eventos concretos según nuestras demandas.