Esta web te ayuda a elegir tu próximo libro con un útil resumen

Dedicarle tiempo al ocio y la lectura es difícil en los tiempos que corren en los que la vida va tan deprisa. Encontrar el tiempo necesario para disfrutar de un libro completo puede parecernos algo inalcanzable. Con las agendas llenas de compromisos diarios que consumen nuestro tiempo, el número de obras se van acumulando en nuestra lista de pendientes. Algo que tiene solución con herramientas como de la que vamos a hablar a continuación.

Sobrief: La biblioteca digital para asimilar libros en solo 10 minutos

Se trata de una plataforma ideal para los que quieren aprender de forma rápida, al mismo tiempo que optimizan su tiempo, descubriendo nuevas lecturas sin un compromiso inicial. El funcionamiento de Sobrief es como una gran biblioteca repleta de títulos. La cual cuenta con un concepto directo y claro, su objetivo es el de ofrecer resúmenes estructurados de libros, para que podamos leerlos en menos de 10 minutos. De manera que podemos hacernos una idea de si nos va a gustar o no antes de comenzar a leer.

Así es Sobrief | Sobrief

En su catálogo encontramos miles de libros de todo tipo de temáticas, desde novelas de ficción que gozan de gran popularidad actualmente, como los más aclamados libros de no ficción. Una plataforma que no persigue reemplazar la lectura profunda, si no ser una estrategia estratégica, que permite. De una forma rápida y sencilla extraer las ideas y conceptos claves esenciales de la obra. Al mismo tiempo que nos da pista de si el título merece la pena incluso antes de iniciarlo, para no perder horas de nuestro valioso tiempo en acabarlo. Si estás buscando nuevas temáticas y autores, puede ser de gran ayuda. Incluso puede ser útil para repasar conceptos importantes de los libros que ya hayas leído con anterioridad.

Por lo que destaca principalmente esta herramienta, es por su sencillez y facilidad de uso para cualquier usuario. Comenzando por que no es necesario la instalación de ninguna aplicación. Simplemente introduciendo palabras clave. Aunque también podemos navegar libremente por las diferentes categorías, las cuales cuentan con un amplio abanico de temas entre los que encontramos, productividad, salud, tecnología, empresa o crecimiento personal.

Cuando seleccionamos un libro, automáticamente la plataforma despliega la ficha con el resumen. En la parte superior del texto, tenemos la opción para elegir el idioma, adaptando el contenido a nuestras necesidades. Estos resúmenes son totalmente gratuitos y se encuentran divididos en ideas principales, conceptos clave e incluso en conclusiones prácticas aplicables al día a día.

Incluso nos ofrece la posibilidad de acceder a estos como en formato audio, para aquellos momentos en los que no podemos estar pendientes de las pantallas como en el coche, mientras que realizas las tareas del hogar o haces deporte.La herramienta se convierte en una excelente “cápsula de conocimiento” a través de la cual podemos entender mucho mejor el mundo, además de mantenernos actualizados. Adaptándose a nuestro ritmo de vida moderno.