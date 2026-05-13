Lo que debes hacer sí o sí para mejorar el audio de tus auriculares

Generalmente cuando nos compramos unos auriculares nos limitamos a sacarlos de la caja, emparejarlos con los dispositivos y comenzar a usarlos. Sin instalar la aplicación del fabricante, es un gran error, ya que, en unos auriculares de alta gama, tendríamos la potencia pero no estaríamos accediendo a ella desaprovechando todas sus cualidades. A continuación, te contamos qué hacer para sacarles el máximo partido.

Por qué la App de tus Auriculares es Imprescindible

Aunque la mayoría de los dispositivos cuentan con una serie de botones, controles táctiles y hápticas las funciones pueden ser limitadas, es por ellos que dentro de la aplicación encontramos multitud de ajustes y es desde donde las desbloqueamos en el dispositivo. Algo que no tiene en cuenta la mayoría de los usuarios, que pasan por alto la importancia y el papel de la aplicación, para conseguir en mayor rendimiento de los auriculares. Si no usamos la app, nos quedaremos con la configuración estándar del dispositivo, lo cual no aprovecha al máximo las posibilidades de hardware. Uno de esos ajustes suele ser la cancelación de ruido activa ajustable. De manera que desde la aplicación podemos ajustar la cantidad de ruido queremos oír o activar las opciones de transparencia inteligentes que detectan cuando alguien nos habla.

Los auriculares Haylou S40 | Haylou

Otro de los ajustes que, por norma general, se encuentra desactivado son los LDAC o aptX Adaptive, esto facilita la estabilidad de la conexión. Activarlo supone disfrutar de una tasa de bits superior y una calidad de audio sin pérdida.

Una de las revoluciones en lo que a auriculares respecta es la integración del sonido espacial a 360, un ajuste que para sacarle el mayor partido requiere de calibración, algo que solo podemos hacer desde la app. En algunas de estas incluso es necesario incluir una fotografía de nuestras orejas para realizar un análisis exhaustivo del pabellón auditivo y crear un perfil acústico personalizado. Una vez configurado correctamente, pasamos de una escucha plana a una experiencia tridimensional donde parece que nos rodean los instrumentos.

Quizás uno de los motivos más importantes por lo que debemos conectar los auriculares con la app es por el tema de las actualizaciones de firmware. Al igual que sucede con el resto de los dispositivos, estos también reciben parches de software, con los que no solo se mejora la estabilidad de la conexión Bluetooth, sino que pulen la ecualización mejorando la respuesta de graves y agudos, además de mejorar y añadir nuevas funcionalidades. Por lo que, si quieres mejorar considerablemente la calidad de tus auriculares, descarga la app oficial del fabricante, actualiza el firmware y activa el códec de mayor calidad. Algo que notarán y agradecerán tus oídos.