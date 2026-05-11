DJI lanzará muy pronto su Osmo Pocket 4P con doble cámara

Tenemos nueva cámara de DJI a la vuelta de la esquina, y esta vez no se trata de una filtración o información extraoficial, sino de algo que ha desvelado la propia empresa china. Y es que parece que en los próximos días o semanas vamos a tener una nueva variante de la popular Osmo Pocket 4, que por cierto, se ha lanzado hace tan solo unas semanas. Y por lo que ha desvelado la compañía no va a defraudarnos, porque va a contar con algunas características muy sorprendentes.

Una cámara con gimbal de dos sensores

Por lo que ha mostrado DJI en el teaser, esta nueva cámara sin duda nos ofrece una enorme personalidad en su diseño, porque añade una cámara secundaria que desde luego parece que va a dar mucho juego. A diferencia con otros teaser que publica normalmente la firma con el lanzamiento de otros modelos, en este caso no hay fecha alguna, simplemente que llegará pronto.

Además, DJI ha dado bastantes detalles de la cámara en su cuenta de YouTube, tanto de su marca como de la gama OSMO. Y es que en la parte del vídeo donde se ve la cámara en primer plano, podemos comprobar el verdaderoel otro sensor va a tener una función específica sentido que tiene esta combinación de dos sensores en la misma Pocket. Y es que vemos que además del sensor de una pulgada con el que cuenta la Pocket 4, .

Porque ofrece un zoom óptico de 3x, esto quiere decir que vamos a poder grabar de manera simultánea los contenidos en dos niveles de magnificación, y lo mejor, con la máxima calidad, porque con ese zoom obtendremos imágenes con la resolución nativa. Por tanto, cuando llegue el momento de volcar el vídeo a nuestro PC, nos encontraremos con un metraje doble, que podremos utilizar en diferentes contenidos.

En unos se adaptará mejor la vista 1x tradicional, pero si queremos mostrar cierto detalle de algunos eventos que ocurren delante de nosotros, de objetos o personas, podremos siempre tirar de los planos con zoom. De esta manera obtendremos el doble de material en la misma grabación, y por tanto podremos disfrutar de unas secuencias mucho más dinámicas y frescas.

Así que parece que será básicamente la misma OSMO Pocket 4 con un sensor adicional de teleobjetivo con zoom 3x, lo que no está nada mal. Desde luego parece que DJI se encuentra cómoda con este modelo, que por lo que hemos conocido hasta ahora se ha convertido ya en una de las herramientas favoritas para creadores de todo el planeta. Por su tamaño compacto e infinitas opciones de grabación, y por supuesto por su gran sensor grande capaz de grabar vídeo con una calidad extraordinaria.