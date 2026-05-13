El peligroso error al mirar el eclipse solar del 12 de agosto que puede causar daños irreversibles en la vista

El esperado eclipse solar total del próximo 12 de agosto promete convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares de las últimas décadas. Sin embargo, especialistas en salud ocular advierten de que observarlo sin las medidas de protección adecuadas puede tener consecuencias graves e irreversibles para la vista.

La Academia Americana de Oftalmología y distintos organismos científicos recuerdan que uno de los errores más comunes es pensar que, al quedar el Sol cubierto por la Luna, deja de ser peligroso mirarlo directamente. Pero incluso durante un eclipse total sigue llegando radiación solar suficiente como para dañar la retina.

Los expertos explican que la pequeña cantidad de luz que alcanza la Tierra durante el fenómeno continúa siendo extremadamente intensa para el ojo humano. De hecho, esa radiación puede concentrarse en una zona mínima de la retina y destruir células sensibles a la luz de manera permanente.

La lesión más habitual asociada a este tipo de exposiciones se conoce como retinopatía solar. Se trata de un daño en la retina que puede provocar visión borrosa, manchas oscuras, dificultad para enfocar e incluso pérdida parcial o total de visión.

Uno de los principales riesgos es que la retina no tiene receptores de dolor. Por eso, muchas personas no perciben el daño en el momento y los síntomas aparecen horas después de haber mirado el eclipse.

Los especialistas también alertan sobre el uso de métodos caseros para intentar observar el fenómeno. Radiografías, gafas de sol, CDs, cristales ahumados o filtros improvisados no bloquean correctamente la radiación ultravioleta e infrarroja y, por tanto, no protegen los ojos.

Además, mirar el eclipse a través de telescopios, prismáticos o cámaras sin filtros solares certificados puede aumentar todavía más el riesgo, ya que estos dispositivos concentran la luz solar como una lupa.

Para observar el eclipse de forma segura, los expertos recomiendan utilizar únicamente gafas homologadas con certificación EN ISO 12312-2:2015, diseñadas específicamente para mirar directamente al Sol.