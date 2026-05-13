Amazon trae a España su Kindle Scribe Colosoft con pantalla a color

El lector de libros más grande de Amazon estrena en España su versión más exclusiva y avanzada. Se trata del nuevo Kindle Scribe Colorsoft, la versión con pantalla a color del popular lector de libros electrónicos de gran formato. Este modelo se había lanzado hace varios meses, pero todavía no estaba disponible en el mercado español. Ahora ya podemos hacernos con él, vamos a ver con qué precio se estrena.

Precio y disponibilidad

No solo llega la versión a color, sino también un nuevo modelo con pantalla de tinta electrónica tradicional. Este nuevo Scribe cuesta 519,99 euros para la versión de 32GB y de 569,99 euros para la versión de 64GB, mientras que la versión Colorsoft, con pantalla a color, se estrena con 649,99 euros para la versión de 32GB y de 699,99 euros para la de 64GB. Hay otro modelo, el Scribe sin luz frontal, que se pone a la venta por 449,99 euros.

Kindle Scribe Colorsoft | Amazon

La pantalla Colorsoft es la estrella

La nueva familia de dispositivos nos ofrece un diseño muy similar a una hoja de papel física, con diseños ultrafinos, de 5,4 mm, muy ligeros, de 400g y hasta un 40% más rápidos al escribir y pasar de página. Su pantalla de 11 pulgadas sin reflejos replica el formato de un documento real.

A nivel técnico, estos nuevos Scribe integran un sistema de luz frontal con LEDs miniaturizados, un cristal texturizado que simula la fricción del papel y una pantalla reestructurada que elimina prácticamente el error de paralaje al escribir. Y todo ello se mueve gracias a un nuevo procesador de cuatro núcleos, mayor memoria y tecnología de pantalla Oxide.

Por su parte, el Kindle Scribe Colorsoft utiliza una tecnología de pantalla propia con filtros de color y LEDs de nitruro para generar colores suaves que no cansan la vista, apoyado por un motor de renderizado que garantiza una escritura rápida y natural. Todo esto manteniendo una batería que dura semanas con una sola carga, como sabéis este es uno de los grandes puntos fuertes de este tipo de dispositivos.

Funcionan como potentes cuadernos inteligentes. Destacan la búsqueda impulsada por IA, que permite a los usuarios buscar información en los cuadernos de forma natural y obtener resúmenes automáticos. Así como la importación y exportación de documentos a través de Google Drive, Microsoft OneDrive y OneNote. Además, han añadido "Quick Notes" en la pantalla de inicio, organizando mediante carpetas unificadas, herramientas de sombreado para dibujar, y con 10 colores de lápiz junto con 5 opciones de subrayador, que son especialmente relevantes cuando contamos ya con una pantalla a todo color.