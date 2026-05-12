Kindle Colorsoft: así puedes activar su nuevo modo oscuro

Hasta ahora el modo oscuro en los dispositivos de tinta electrónica de Amazon estaba reservado para sus dispositivos monocromo Algo que está a punto de cambiar con la nueva actualización que está en pleno despliegue. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

El Esperado Modo Oscuro Llega al Kindle Colorsoft

Buenas noticias para los usuarios de los dispositivos de tinta electrónica a color de Amazon. Ha sido a través de su cuenta de LinkedIn donde el vicepresidente Senior de Dispositivos y Servicios de Amazon, Panos Panay, ha anunciado la llegada de este esperado ajuste. Lo que permite al lector adaptar la pantalla a sus preferencias sobre en entorno de poca iluminación.

Activando modo oscuro en Kindle Colorsoft | TecnoXplora

Una actualización que va más allá de un simple cambio de pantalla en el que invertir los colores en el libro electrónico, algo que podíamos similar parcialmente. El nivel de transformación afecta a todo el sistema, y al activar la función en la interfaz se sustituye por texto blanco sobre fondo oscuro. Un cambio que afecta tanto a la pantalla de inicio, la biblioteca como al menú de configuración. Y en el caso de la joya de la corona, el Kindle Scribe Colorsoft, que aún no se ha lanzado en España, también a los cuadernos de notas.

Las opciones de personalización de estos dispositivos permiten que sea el usuario como se aplica el modo oscuro, pudiendo elegir si queremos aplicarlo de modo global a todo el dispositivo o si por el contrario tenemos la flexibilidad de aplicar el modo oscuro la interfaz general y mantener el modo clásico durante la lectura. Gracias a la configuración granular, recientemente añadida, podemos elegir dónde aplicar el modo oscuro, por lo que la interfaz es independiente de la pantalla de lectura o escritura. Aplicar esta nueva configuración es de lo más sencillo.

Desde la pantalla de tu Kindle colorsoft , desliza con el dedo desde la parte superior de la pantalla. De este modo accedemos a las acciones rápidas.

, desliza con el dedo desde la parte superior de la pantalla. De este modo accedemos a las acciones rápidas. Entre las opciones, encontramos el botón “modo oscuro” , al pulsarlo y encenderlo esto lo aplicará a todo el sistema.

, al pulsarlo y encenderlo esto lo aplicará a todo el sistema. Un panel que cambia dependiendo si nos encontramos en la interfaz o en una página. Si queremos aplicar la personalización granular, en la parte inferior del menú desplegable, encontramos la opción “color de página” , en la que elegimos si queremos usar el tema del sistema. O elegir de forma individualizada el color de fondo de la página.

, en la que elegimos si queremos usar el tema del sistema. O elegir de forma individualizada el color de fondo de la página. También podemos aplicar el tema oscuro desde los ajustes del dispositivo en la siguiente ruta Configuración > Pantalla y brillo > Apariencia, donde podemos elegir entre el modo oscuro y el claro.

Esta nueva actualización otorga al usuario el control sobre el confort visual, ofreciéndonos una inmersión totalmente oscura o una experiencia híbrida en la cual se respeta el fondo blanco para nuestras lecturas. Una funcionalidad que aumenta si cabe la sensación de descanso y mejora visual para los dispositivos a color y que a su vez mantiene el color que hayamos elegido para los marcadores o los textos resaltados, incluido el verde, el último color incorporado.