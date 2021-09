Para qué servirá el futuro modo adaptativo de Alexa

Para algunos usuarios los altavoces y pantallas inteligentes se han convertido en un indispensable en sus hogares. La facilidad de uso y su constante actualización hace que estos dispositivos no se queden obsoletos y podamos seguirlos usando a pesar de que haga tiempo que los hemos comprado. Gracias al constante desarrollo de sus habilidades y la incorporación de nuevas funciones y modos.

Así será el modo adaptativo de Alexa

Son muchas las skils o habilidades y modos disponibles de los que ya disfrutan los usuarios de los altavoces y pantalla de Amazon. Modos como el ya conocido "Modo susurro" que nos permite mantener conversaciones con Alexa entre susurros y a un volumen más bajo para evitar molestar al resto de habitantes de la casa. Este es ideal para usar el dispositivo por la noche y tan sólo tenemos a dirigirnos al altavoz susurrando para que este se adapte la entonación y el volumen en su respuesta.

Pero no sucede lo mismo en un ambiente ruidoso, cuanto esto sucede puede ocurrir que Alexa no consiga escucharnos o si lo hace somos nosotros los que no conseguimos oír su respuesta. Para darle solución a este problema, sus desarrolladores están trabajando en el que será el modo volumen adaptativo. Este permitirá al dispositivo adaptar la sensibilidad de escucha de su micrófono y a la vez el volumen del altavoz para que podamos escuchar las respuestas.

Echo Dot | Amazon

De esta forma, siempre que activemos la función seremos escuchados y oiremos las respuestas de nuestro altavoz independientemente del ruido que existente en la sala. Cuando esté disponible para activarlo, sólo tendremos que usar una fase de activación del tipo “Alexa, activa el modo volumen” y a partir de este momento y de forma automática le altavoz regulara el volumen en función del sonido en el ambiente. Del mismo modo usando de nuevo el mismo comando, pero cambiando a desactivar, nuestro dispositivo anulará el ajuste. Como es obvio, el sonido aumentará siempre y cuando el volumen de nuestro dispositivo Alexa no este configurado al máximo, pues partirá de ajuste previo que hayamos fijado, por lo que debemos tenerlo en cuenta cuando utilicemos el asistente por la noche.

La cocina es un buen lugar para estos dispositivos, pero se produce mucho ruido | Amazon

Otra forma disponible para regular el volumen de manera automática sin necesidad de estar cambiando este dependiendo del momento del día, es crear rutinas. Estas nos ayudan a crear programaciones automáticas en las que podemos decirle a nuestro altavoz como actuar en cada momento. Por lo que podemos crear una rutina nocturna en la que nuestro dispositivo entre en modo no molestar a partir de cierta hora, simplemente a ajuste en volumen adecuado o que use el modo susurro para comunicarnos. Y por el contrario, crear una rutina matutina en la que se de desactive el modo silencio y aumente el volumen. Pero aún tendremos que esperar a que esta función este disponible, de momento esta en fase de desarrollo y una vez terminada se irá implementando de manera progresiva en las diferentes regiones, por lo que esperamos que pronto esté disponible para su uso.