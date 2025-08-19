Xiaomi lanza una pantalla inteligente con cámara de 360 grados

Las pantallas inteligentes son ya dispositivos habituales en nuestros hogares. Estos años hemos conocido muchas variantes y modelos de diferentes fabricantes, algunos infructuosos, como los Portal de Meta, y otros muy populares, como los Amazon Echo, o los Nest Hub de Google. Apple también trabaja ya en su primer dispositivo de estas características. Y ahora Xiaomi aumenta su apuesta con un nuevo modelo, que llega con unas características muy completas, que incluyen una cámara capaz de grabar todo a su alrededor gracias a su motor de 360 grados.

Ficha técnica del Xiaomi Smart Home Screen 8

La nueva pantalla inteligente de Xiaomi se estrena con unas características muy potentes, sobre todo porque más allá de su pantalla, nos ofrece una cámara diferente a la de otros dispositivos similares. Y es que esta integra un sensor de 5 megapíxeles capaz de grabar vídeo con una resolución 3K, desde luego muy elevada, y que gira 360 grados sobre la pantalla, para poder grabar cualquier detalle que ocurra alrededor de esta pantalla.

Xiaomi Smart Home Screen 8 | Xiaomi

La cámara puede utilizarse no solo para vigilar el entorno e identificar personas, mascotas u otros objetos en movimiento. También podemos hacer videollamadas cómodamente, mientras vemos a nuestros interlocutores en su gran pantalla.

La pantalla de este dispositivo de Xiaomi tiene un tamaño de 8 pulgadas, por lo que será similar a una tableta bastante compacta. Una pantalla que integra en su parte inferior un potente altavoz, con el que podemos reproducir nuestra música favorita, y también escuchar al asistente XiaoAI de Xiaomi, que es el que utiliza en China, y que normalmente al llegar a Europa, se convierte en el asistente de Google.

En su interior la pantalla cuenta con un procesador de cuatro núcleos, así como de una memoria RAM de 2 GB y 8 GB de almacenamiento interno, poco habitual en este tipo de dispositivos. Hay un procesador de cuatro núcleos. Una pantalla que sirve de centro de mando de nuestro hogar conectado, por lo que desde su pantalla podemos encender y apagar bombillas, así como cualquier otro dispositivo inteligente de nuestro ecosistema doméstico del Internet de las Cosas.

El sistema operativo con el que cuenta la pantalla es HyperOS Connect, una adaptación de la capa de personalización de los móviles de Xiaomi, diseñada para este tipo de pantallas, orientada el IOT y con funciones más limitadas pero volcadas en un uso más práctico. Eso sí, Xiaomi de momento no ha lanzado la pantalla, y por ahora ha llegado a Youpin, la plataforma de crowdfunding de Xiaomi, donde la pantalla comenzaría a estar disponible mañana. Y lo haría con un precio bastante ajustado, de 107 euros. De momento como decimos se estrena en China, y no hay que descartar que el fabricante lance este modelo en las próximas semanas en Europa, y por tanto, en España.