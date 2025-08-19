Dreame trae a España una fregona inteligente 7 en 1 que aspira en seco y húmedo

Aunque en los últimos años los robots aspiradores se han hecho con gran parte del mercado, y son sin duda la principal elección de los que buscan una aspiradora inteligente, los formatos tradicionales siguen teniendo bastante potencial. Y más cuando la innovación también las afecta de lleno con nuevos factores de forma que dan pie a distintas funciones que las hacen más eficientes. En esta ocasión, nos fijamos en la nueva fregona inteligente 7 en 1, que Dreame ha lanzado en España, es la nueva H15 Mix, que ofrece un completo conjunto de funciones para mantener limpio hasta el último rincón de nuestro hogar.

Precio y disponibilidad

La nueva Dreame H15 Mix acaba de llegar a España con un precio de 899 euros. Eso sí, de hacernos con ella en las dos próximas semanas, podremos hacerlo con un descuento de 200 euros, que la deja en un interesante precio de 699 euros.

Dreame H15 Mix | Dreame

La fregona de pie que hace de todo

Sin duda es lo más destacado que nos ofrece esta fregona, porque no se limita a aspirar o fregar tradicionalmente, sino que nos brinda hasta siete usos diferentes. Empezando por la función de aspiradora en seco y mojado, que permite aspirar y fregar de manera simultánea, mientras la deslizamos por la habitación. Con el cepìllo CelesTect, podemos limpiar diferentes superficies gracias a la luz LED y su abertura frontal, que la hace ideal para limpiar alfombras o aspirar restos grandes.

El limpiador de manchas para alfombras destaca por ser inalámbrico, y tiene un poder de succión de 19.000Pa, con agua calienta a 60 grados y con un spray desodorante, que permite eliminar las manchas difíciles, además de autolimpiarse mediante su manguera. El mini cepillo motorizado es perfecto para limpiar tapicerías, levantando el pelo y polvo fino. Su herramienta flexible de alcance profundo permite aspirar los rincones y espacios en general con dimensiones reducidas y estrechas.

La herramienta combinada flexible se extiende para permitirnos limpiar los rincones del día a día dentro de nuestra rutina, y por última, la varilla de extensión permite limpiar de manera suave los restos en superficies duras, como pueden ser los del escritorio de trabajo y algunos objetos especialmente problemáticos, como pueden ser los teclados. En general, la aspiradora cuenta con una potencia de 23.000 Pa, que permite aspirar suciedad tanto seca como húmeda fácilmente.

Una aspiradora que cuenta con una autonomía muy amplia, de hasta 65 minutos con el modo fregado, y algo más, 75 minutos, con el modo aspirado, con una carga completa. Con estos minutos puede limpiar hasta 400 metros cuadrados. Y cuando acaba la limpieza, esta se autolimpia y seca de manera eficiente, con el sistema ThermoHub que funciona con agua a 100 grados que puede disolver la suciedad, manchas pegajosas e incluso esos derrames de color que se han vertido de manera impredecible. Y por supuesto, es inteligente porque se conecta a nuestro smartphone, para que configuremos su funcionamiento fácilmente desde su pantalla. Como elegir los modos de limpiado Estándar, Limpieza Profunda o Autoajuste.