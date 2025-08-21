Pronto podrás chatear con tu Google Pixel o usar Google Maps incluso sin cobertura

Para muchos de nosotros, no son pocas las ocasiones en las que nos encontramos con lugares que aparentemente deberían contar con cobertura móvil, y no es así. En lugares tan básicos como un supermercado, es muy habitual quedarse sin cobertura. Y por supuesto, en sitios más apartados y recónditos a los que podemos llegar en estos días de vacaciones. En esos casos, no tenemos más remedio que esperar a que la cobertura mejore. Pero si tienes un Google Pixel, puede que dentro de poco puedas tener acceso a una función exclusiva y tremendamente útil para resolver estos problemas.

Podrás usar la conexión satélite

Con el anuncio de los nuevos Google Pixel 10, los de Mountain View han anunciado también un gran número de funciones adicionales para sus apps más populares, muchas de ellas basadas en IA. Esta no es una de ellas, porque lo que la hace diferente es que podemos contar con conexión alternativa a la de datos móviles en un momento dado, eso sí, para usar aplicaciones que necesitan de un flujo de datos moderado tirando a bajo.

Concretamente, en estos casos los Google Pixel 10 y anteriores modelos seleccionados, contarán con la posibilidad de conectarse a la red de Starlink, la red satélite de Elon Musk, para seguir con cobertura, y mantenerse conectado a pesar de que no haya en ese lugar. Esto nos permitirá conectarnos a una velocidad moderada, que nos permitirá sobre todo realizar acciones básicas como chatear en WhatsApp o Mensajes de Google, así como otras apps que irán ampliándose poco a poco.

Google Pixel 10 | Google

También se espera que nos mantenga conectados si estamos navegando a través de Google Maps, para poder seguir con nuestro camino incluso en esos lugares donde no llega la conexión, y donde por la razón que sea no hemos descargado previamente los mapas, o simplemente queremos buscar cómo llegar a un determinado sitio y comprobar qué podemos encontrar allí. Ahora bien, esta genial función no estará disponible de forma masiva para todos, porque habrá varios requisitos que cumplir.

De momento se desplegará en Estados Unidos a finales de este mes, en exclusiva para los Google Pixel 10. Más adelante, a partir de octubre, otros fabricantes podrán implementar esta funcionalidad en sus dispositivos. En este caso, parece que hay una colaboración con la operadora T-Mobile de por medio. Y es que habrá que pagar un coste adicional por un plan especial con el operador, que se espera que en España sea a través de Movistar o MasOrange.

Por tanto, si queremos contar con este plus de conectividad, será necesario pagar todos los meses un importe adicional. Pero es evidente que para muchas personas que sobre todo habiten lugares con coberturas inestables, esta puede ser una buena forma de asegurarse una conexión constante a través de los satélites de Starlink. Poco a poco se va abriendo este tipo de conectividad, ya presente en muchos smartphones como los Pixel o iPhone, pero hasta ahora limitada para usos de emergencias.