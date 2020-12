Para qué sirve y cómo activar el modo susurro de Alexa

No es raro sobresaltarse por la respuesta de nuestro altavoz inteligente a un volumen más alto del esperado y propio a ciertas horas. Esto nos pasa cuando lo hemos ajustado previamente, bien para escucharlo desde otra habitación o porque hemos estado escuchado nuestras canciones a todo volumen. Lo normal es que luego no nos acordemos de bajarlo, pero sea por el motivo que sea esto nos supone un problema. Hay momentos y situaciones cotidianas en las que necesitamos hacer una consulta a Alexa sin molestar a aquellos que conviven con nosotros, por lo que esta función te va a resultar muy útil y sorprendentemente práctica.

Cómo Activar el modo susurro

Se trata del modo susurro, los altavoces inteligentes con el asistente de voz Alexa incorporan está función por la cual tenemos la posibilidad de hablarle en un tono normal o bien susurrarle nuestras dudas a al asistente de Amazon que ella nos responderá del modo en el que hayamos formulado nuestra pregunta. Podemos pensar que esta opción es igual que el modo nocturno o no molestar que podemos activar en otros dispositivos como los asistentes de voz de Google, pero, aunque el resultado es similar, tiene diferencias sustanciales con estos. Antes de empezar a susurrarle a Alexa tenemos que activarlo con nuestro móvil a través de la aplicación, te contamos cómo.

Activando el modo susurro en Amazon echo | TecnoXplora

Abre en tu móvil la aplicación Amazon Alexa y usa el menú “Más”, lo identificarás situado en la parte inferior de la pantalla como el icono de sándwich, pulsa para acceder a las opciones de configuración.

Entre las opciones selecciona " configuración" , identificado con un engranaje y a continuación recorre las opciones hasta las preferencias de Alexa.

, identificado con un engranaje y a continuación recorre las opciones hasta las preferencias de Alexa. Entre las cuales se encuentra “respuesta de voz” , esta es la opción que debemos seleccionar para entrar en la configuración.

, esta es la opción que debemos seleccionar para entrar en la configuración. En este menú encontramos por fin el “Modo susurro” el cual activaremos desplazando el botón a la posición activo.

A partir de ahora ya puedes susurrarle a Alexa todas las peticiones, ella no sólo te contestará al volumen habitual pero su voz sonará como un susurro. Por lo cual este ajuste no es sólo cuestión de volumen sino también de la entonación de las respuestas. Y sin necesidad de hacer ningún cambio podremos seguir hablándole en un tono normal y su respuesta será del mismo modo en un tono y volumen normal, y con esto nos referimos al ajuste de sonido que tengamos predefinido. Al usar está forma de comunicación debemos tener en cuenta que susurrar no tiene que ver nada con el volumen, ya que podemos susurrarle sin bajarlo, por lo que, si le hablamos a un volumen demasiado bajo y alejados del altavoz, este no podrá escucharnos y no nos atenderá.

Diferencias con no molestar y el modo nocturno

La principal diferencia es que, tras activarla, no tenemos opciones de configuración, lo que implica que a diferencia de con el modo nocturno no hace falta establecer un periodo de tiempo durante el cual este activa la función. Y que podemos usarla en cualquier momento independientemente de los horarios y esto es gracias a su modo de activación que dependerá como ya hemos comentado de cómo invoquemos a Alexa. Aunque la diferencia más notable es que este ajuste no implica bajar el volumen sino el tono de la respuesta, ya que con los susurros, aunque lo mantengamos, la sensación acústica que percibimos es de una magnitud menor.