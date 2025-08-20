Xiaomi lanza una cerradura inteligente Premium impulsada por IA

La firma china ha destacado siempre en el mercado de cerraduras inteligentes, siendo uno de los fabricantes que más han innovado en este campo, pero que curiosamente no se han prodigado en él dentro del mercado occidental. Ahora la firma lanza la cuarta generación de sus cerraduras Pro, y lo hace con la nueva Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro, un modelo que entre otras cosas, se ayuda como nunca antes de la inteligencia, algo de rabiosa actualidad, y por qué no, de moda.

Ficha técnica de la Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro

La nueva cerradura de los chinos nos ofrece un diseño completamente renovado, que ahonda en su perfil premium, con materiales de calidad y líneas muy elegantes. Por lo que no solo es apta para nuestro hogar, sino también para un negocio u oficina donde dar una buena imagen, de seguridad y tecnológica. Esta llega con multitud de opciones de desbloqueo, un total de 12 que se adaptan perfectamente a las necesidades de cada usuario.

Xiaomi Smart Door Lock | Xiaomi

Podemos hacerlo con la palma de la mano, leyendo nuestras venas, mediante reconocimiento facial, con la huella dactilar, con un PIN, un patrón, mediante NFC con el smartphone, desde el móvil con Bluetooth, con llave, mediante un reloj inteligente y su conectividad NFC, igualmente con el NFC de una pulsera de Xiaomi, y otros dispositivos con esta conectividad, entre otras.

Esta cuenta con una cámara de 2 megapíxeles de resolución, que presume de un ángulo de visión de 152 grados, que se vale de un radar de ondas milimétricas de 25Ghz, y detección humana alimentada por inteligencia artificial. Además de discriminar el acceso con estos métodos, y limitándolo desde la propia app de Xiaomi, la cerradura también hace las veces de cámara de seguridad.

Ya que puede detectar movimiento automáticamente, graba ese movimiento, y nos envía una alerta con el detalle de lo que está pasando delante de la cerradura. Incluso es capaz de grabar en plena noche gracias a la grabación nocturna a todo color. Tiene una pantalla en la cara interior, la que vemos desde dentro de casa, que se enciende cuando llama alguien a la puerta, y nos permite ver en tiempo real como si fuera una mirilla.

La cerradura cuenta con una batería de 5000 mAh, que nos brinda una autonomía de hasta cuatro meses, que se combinan con cuatro pilas AA que ofrecen una autonomía de seis meses con el mínimo uso. El puerto USB tipo C integrado sirve para recargar esta batería. E incluso podemos cargar otros dispositivos con su energía, con la carga inversa. Una cerradura que de momento, como suele ser habitual, se ha lanzado en China.

Allí lo ha hecho con un precio de 299 euros al cambio, lo que no está nada mal para un modelo Premium que nos permite el acceso con tantos métodos de verificación e identificación de personas. No es de esperar que se ponga a la venta en España, por alguna razón, se resiste nuestro mercado a esta línea de productos de la firma china.