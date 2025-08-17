Cómo usar tu Amazon Fire TV Stick si no hay WiFi en tu lugar de vacaciones

Las vacaciones ya están aquí y posiblemente vayas a utilizar un reproductor multimedia para disfrutar de tus series y películas preferidas donde quieras. Además, si conoces este truco, podrás utilizar tu Amazon Fire TV Stick aunque no haya WiFi en tu lugar de vacaciones.

Y para ello, solo vas a necesitar tu teléfono para poder sacarle el máximo partido al reproductor de Amazon y usar el Fire TV Stick sin WiFi. Veamos cómo.

Convierte tu móvil en un router portátil

La mayoría de los smartphones actuales, tanto Android como iPhone, permiten compartir su conexión de datos y crear una red WiFi propia.

Hablamos de un WiFi portátil que permitirá convertir tu teléfono o tablet en un router al que podrás conectar el Fire TV Stick como si estuvieras en casa.

En Android, el proceso no tiene mucho misterio, ya que solo has de entrar en los ajustes de conexiones y buscar la opción “Compartir Internet” o “Zona WiFi”.

Allí puedes activar el punto de acceso y establecer un nombre de red y contraseña. En iPhone el camino es similar: basta con ir a Ajustes > Punto de acceso personal, activar la opción “Permitir a otros conectarse” y definir la clave.

Conectar el Fire TV Stick al punto de acceso

Una vez que tu móvil está compartiendo la conexión, solo queda enlazar el Fire TV Stick. En el menú principal, pulsa el icono de la rueda dentada para abrir la configuración, entra en el apartado “Red” y busca la nueva red WiFi que acabas de crear con tu móvil. Introduce la contraseña y, tras unos segundos, el dispositivo se conectará y podrás usarlo como si estuvieras en tu salón.

Lo cierto es que me ha sacado de más de un apuro, por lo que es un truco que deberías conocer, ya que te puede servir en lugares de vacaciones, hospitales…

Eso sí, conviene recordar algunas limitaciones. El Amazon Fire TV Stick consume muchos datos cuando ves contenido en streaming, especialmente en Full HD o 4K. Para que te hagas a la idea, una película igual son 2 GB.

Si tu tarifa móvil no es ilimitada, es fácil agotar los gigas disponibles en pocos días. Incluso las tarifas ilimitadas pueden aplicar límites de uso justo que reduzcan la velocidad si excedes cierta cantidad, por lo que tenlo en cuenta.

Y recuerda tener el teléfono conectado a la corriente si vas a utilizar este truco por varias horas, ya que convertir tu equipo en un router drena la batería. Un mal menor a cambio de poder usar el Amazon Fire TV Stick en zonas sin WiFi.