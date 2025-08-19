El nuevo HOVERAir AQUA es un dron 4K que puede despegar desde el agua

Grabar vídeos con un dron puede ser algo apasionante, también cuando lo hacemos sobre el agua, captando a surfistas, embarcaciones o simples nadadores. Pero cuando hacemos esto con un dron convencional, estamos asumiendo importantes riesgos, ya que una caída accidental al agua podría terminar con nuestro dron dañado irreversiblemente por la entrada de agua en su electrónica, y más si hablamos de salada. Pues bien, HoverAir, los inventores del dron para hacer selfies, acaba de anunciar un nuevo modelo, se trata del HOVERAir AQUA, que ofrece una experiencia similar a sus predecesores, pero resistente al agua.

Graba sobre el agua sin temor a los daños

El fabricante todavía no lo ha puesto a la venta, pero sí lo ha anunciado en Indiegogo, donde parece que el nuevo dron tendrá una campaña para recolectar fondos y sacar adelante el proyecto. Aunque no creemos que les haga falta, simplemente las plataformas de crowdfunding se han convertido en una vía más para poder lanzar nuevos productos mediante una oferta modular, adaptada a diferentes tipos de consumidores. En este caso, la página de la plataforma de este dron nos da bastantes detalles sobre él, que podemos ver incluso en un vídeo.

En él se ve su diseño, muy similar al del Avata 2 de DJI, pero con un eléctrico color naranja que ya nos avanza que estamos ante un dispositivo extremo y destinado a ser visible en un entorno vasto como el mar. Este es totalmente resistente al agua, de hecho podemos lanzarlo sobre ella sin temor a daños, ya que puede flotar, y lo mejor de todo, despegar desde el agua para comenzar sus grabaciones.

Cuenta con todos los modos de grabación automáticos que han hecho tan populares a estos drones compactos. Aquí no hay un diseño plegable, sino que el dron cuenta con un diseño de una pieza, con un chasis que protege a las hélices, y fabricado con materiales que favorecen su flotabilidad. E incluso con estas características tan resistentes, este dron nos ofrecerá una gran calidad a la hora de grabar nuevos contenidos.

Y es que podrá grabar vídeos en resolución 4K a 100 fps, lo que no está nada mal desde luego. Incluso es resistente a vientos de nivel 7, que pueden alcanzar hasta los 55 km por hora. Por lo que incluso en un día de mar animada, el dron podrá mantener su estabilidad de vuelo en todo momento. Y ello a pesar de que es un dron muy ligero, pesa 249 gramos, lo justo para no tener que cumplir ciertas restricciones que se le imponen a otros drones más grandes y pesados.

Según el fabricante, este dron es hidrofóbico, por lo que repele el agua, también cuenta con un tratamiento anticorrosivo, que lo hará resistente al agua, incluso si esta es salada. Y entre los materiales con los que se ha fabricado, se encuentran el magnesio o la aleación de titanio. Eso sí, de momento desconocemos su precio, ya que hasta que su campaña de Indiegogo no esté activa, en cuestión de semanas, no podremos saber si su coste se eleva demasiado por su resistencia al agua.