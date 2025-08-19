Los Samsung Galaxy Buds 3 FE son oficiales: nuevo diseño, Galaxy AI y precio ajustado

Después de varios meses de filtraciones, los Samsung Galaxy Buds 3 FE ya son una realidad. Ese apellido FE quiere decir dos cosas, Fan Edition, y, por otro lado, es sinónimo de barato y asequible. Y eso es lo que nos ofrecen estos nuevos auriculares, muchas características de nivel, y un precio realmente ajustado, que aunque Samsung no ha desvelado, sí que ha avanzado, que serán económicos, por lo que podemos esperar unos auriculares populares en los próximos meses gracias a precio contenido.

Ficha técnica de los Samsung Galaxy Buds 3 FE

Estos nuevos auriculares destacan sobre todo por el rediseño que han recibido, que es uno de los más agresivos que hemos visto en la marca en los últimos tiempos, junto al de los Galaxy Buds 3 estándar. Y es que ha pasado de ser un diseño más similar al de una judía, como en su momento el de los Galaxy Buds Live, a adoptar el mismo diseño del tope de gama de este año, adoptando un nuevo aspecto con unos vástagos alargados.

Samsung Galaxy Buds 3 FE | Samsung

Las puntas también han sido rediseñadas para que sean más cómodos de usar y aporten un extraordinario sonido. Llegan con controladores dinámicos, que a su vez están acompañados de tecnología de cancelación de ruido, que según los coreanos ha sido mejorada para que cuente con un mayor potencial de reducción de ruido. Además de la cancelación, presume de sonido de 360 grados, espacial, que nos pone en el centro de la acción y nos hace vivirla como si se desarrollará allí mismo, a nuestro alrededor.

El sonido de estos auriculares nos ofrece unos graves más profundos que en anteriores generaciones, así como un audio más nítido, también cuando estamos inmersos en llamadas telefónicas. Unos auriculares que llegan con controles táctiles, que precisamente se valen de esos vástagos para poder facilitar el control con gestos sencillos, deslizando los dedos sobre esta zona de los auriculares. De esta manera podemos guardar el teléfono en el bolsillo, y realizar las tareas básicas de reproducción o llamadas desde los auriculares.

One UI 8 llega con muchas novedades que mejoran la experiencia de uso de estos auriculares, gracias al control directo de la intensidad de la cancelación de ruido desde el smartphone, así como de del sonido ambiental o del propio volumen de los auriculares. Unos nuevos Buds 3 FE que se estrenan con Galaxy AI, lo que quiere decir que pueden disponer de Gemini como asistente de voz. Sobre la autonomía, son unos auriculares que van bien servidos en este aspecto.

Y es que con una carga completa, nos ofrecen hasta 6 horas de autonomía en el auricular y 24 horas con el estuche si la cancelación activa de ruido está activada. En el caso de que la cancelación de ruido estuviera desactivada, esta aumentaría hasta las 8,5 horas en el caso del auricular, y hasta las 30 horas, contando con la batería integrada en el estuche, lo que para unos auriculares tan pequeños, es algo más que suficiente. Llegan con mejor resistencia al agua y polvo, gracias a la certificación IP54. Los Samsung Galaxy Buds 3 FE estarán disponibles en España el 5 de septiembre, falta por saber el precio, de momento en Estados Unidos se lanzan por 149,99 dólares.