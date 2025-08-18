Huawei lanza dos nuevas tabletas: MatePad Air 12 y Matepad 11.5 S

El fabricante chino acaba de ampliar su gama de tabletas de gran formato y precio accesible con dos nuevos modelos. Se trata de las Huawei MatePad Air 12 y Matepad 11.5 S, que nos ofrecen una relación de prestaciones y precio realmente interesante. Unas tabletas que de momento se han lanzado solo en China, y que es de esperar que en algún momento podamos ver en acción en Europa, concretamente en España. Vamos a repasar todos los detalles.

Así es la Huawei MatePad Air 12

Esta nueva tableta es la más grande de ambas, y cuenta con una pantalla LCD IPS de 12 pulgadas, con una resolución de 2800 x 1840 píxeles. Tiene una elevada tasa de refresco de 144 Hz, así como la prestigiosa tecnología Papermate, que simula el tacto y sensaciones del papel real cuando escribimos sobre ella, y reduce los reflejos al mínimo. Este además puede brindarnos el 100% de la gama de color DCI-P3.

Huawei MatePad Air | Huawei

No se sabe oficialmente cuál será su procesador, pero sabemos que estará acompañado de 12 GB de memoria RAM, así como de 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos llega con un sensor detrás, con una resolución de 50 megapíxeles, así como un sensor frontal para selfies de 8 megapíxeles. Es una tableta que se puede utilizar con el M-Pencil Pro de Huawei, un lápiz perfecto para ilustrar o escribir con ella.

La batería es bastante grande, tiene una capacidad de 10100 mAh, así como una potente carga de 66 W, por lo que se cargará bastante rápido a pesar de su gran tamaño. Llegará con Wifi 7 de última generación y máxima velocidad. En términos de diseño, presume de un perfil de tan solo 5,9 mm, que es muy poco, así como un peso de 555 gramos.

La tableta se estrena en varios colores, como son Cherry Blossom Pink, Grass Green, Feather Sand White, y Smoke Gray. Y lo hace en dos versiones, como es la de 12 GB+256 GB con un precio de menos de 400 euros al cambio. Y la de 12 GB+512 GB con un precio de 405 euros al cambio.

Características de la Huawei MatePad 11.5 S

Esta nueva tableta se estrena con una pantalla algo más pequeña, pero poco. Esta tiene una diagonal de 11,5 pulgadas, así como una resolución de 2800x1840 píxeles, y una tasa de refresco de 144 Hz. Tampoco hay detalles del procesador, pero sí de que llega en variantes de 8 GB o 12 GB de memoria RAM, así como 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno.

Huawei MatePad 11.5 S | Huawei

Cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles, así como una delantera de 8 megapíxeles. La batería es más pequeña en proporción, en este caso con una capacidad de 8800 mAh, y con una carga bastante potente también, de 40 W. También es compatible con el lápiz M-Pencil Pro y cuenta con cuatro altavoces estéreo. Por último, se estrena en colores Field Green, Feather Sand Purple, Frost Silver, y Deep Space Gray. La versión base cuesta 297 euros al cambio, y la versión mejor equipada, de 12 GB+512 GB, se estrena por 380 euros al cambio.