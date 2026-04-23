LOS REDMI BUDS 8
Xiaomi lanza nuevos auriculares con cancelación de ruido y precio de derribo
En esta semana de lanzamientos, Xiaomi ha desvelado también sus últimos auriculares baratos.
La firma china siempre se ha caracterizado por contar con dispositivos de buenas prestaciones a precios muy ajustados, y los nuevos Redmi Buds 8 son el mejor ejemplo de ello. Y es que se trata de unos auriculares que ofrecen funciones que hasta hace muy poco se reservaban a los modelos de alta gama, y lo hacen por un precio extremadamente ajustado. Unos nuevos auriculares que esperamos lleguen pronto a España, en cuestión de semanas.
Ficha técnica de los Redmi Buds 8
Estos altavoces nos ofrecen numerosas funciones propias de otros modelos mucho más caros. Y están equipados con un driver dinámico de alto rendimiento de 11 mm, que incorpora un diafragma compuesto multicapa y una cúpula de alta resistencia para ofrecer graves más profundos, voces mucho más realistas y agudos de base muy natural. Y algo que desde luego es difícil de encontrar con este precio es la certificación Hi-Res Audio Wireless, que es compatible con el protocolo de transmisión de alta calidad LHDC.
Incluso son compatibles con audio espacial, quién lo diría en unos auriculares tan baratos como estos. Incluso gracias a SoundID son capaces de adaptar el perfil de sonido a nuestra estructura real del canal auditivo. El ecualizador cuenta con 5 modos diferentes preestablecidos, que se adaptan a la mayoría de estilos de música, par sacarles el máximo partido. Aunque sin duda alguna la estrella de estos auriculares es la cancelación activa de ruido.
Esta alcanza una reducción máxima de 50 dB y cubre un ancho de banda efectivo de hasta 4kHz. Estos auriculares ofrecen 3 modos de cancelación ajustables y un modo adaptativo inteligente que evalúa el entorno en tiempo real para adaptar la intensidad. El modo transparencia dispone de 3 niveles, y facilitan el que podamos escuchar de forma más clara sonidos ambientales y mantener conversaciones sin necesidad de quitarnos los auriculares.
Es una cancelación de ruido perfecta para esas llamadas donde nos acecha un viento fuerte. Para ello utiliza un sistema de 3 micrófonos con tecnología de reducción de ruido mediante Inteligencia Artificial desarrollada por Xiaomi. Este sistema filtra eficazmente el ruido de fondo y puede resistir el ruido del viento a velocidades de hasta 12 m/s, garantizando que la voz se escuche con claridad incluso al correr o montar en bicicleta.
La batería de estos auriculares ofrecen hasta 11 horas de reproducción de música continua con una carga completa, y hasta 44 horas en total si se utiliza el estuche de carga. Si activamos la cancelación activa de ruido, brindan unas 6,5 horas de reproducción continua y hasta 28 horas con el estuche. La carga rápida con solo 10 minutos de carga obtienen 4 horas de reproducción adicionales. Y para rematar, se pueden conectar a dos dispositivos simultáneamente, y permiten el audio compartido. Lo mejor, su precio, que hace de estas características algo inusual. Y es que se han lanzado en China por alrededor de 30 euros, desde luego no se puede ofrecer más por menos dinero.
