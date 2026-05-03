Todos los dispositivos compatibles con Alexa+, ¿está el tuyo entre ellos?

La inteligencia artificial está presente ya en muchos aspectos de nuestra vida, y esta ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con la tecnología. La última en dar este paso hacia la integración de esta tecnología es Amazon, con el despliegue de Alexa+. La cual cuenta con inteligencia artificial generativa y conversacional avanzada. Con lo que esta se vuelve más humana con un lenguaje contextual y proactivo. A continuación, te contamos cuáles son los dispositivos compatibles.

Dispositivos compatibles y la nueva era de Alexa

Gracias a los cambios realizados por sus desarrolladores Alexa+ es capaz de obedecer órdenes más complejas, y mantener una conversación fluida, sin necesidad de activar el asistente cada vez, diciendo su nombre. Además, nos ofrece una personalización extrema, recordando el contexto de las charlas, al mismo tiempo que es capaz de analizar documentos o crear rutinas complejas a partir de comandos de voz naturales, incluso de ofrecernos sugerencias visuales avanzadas en sus pantallas inteligentes. Lo único que no podremos usar el nuevo asistente inteligente en todos los dispositivos Alexa. La buena noticia es que la mayor parte de su ecosistema está preparado para recibir la actualización, estos son los dispositivos que recibirán las nuevas funciones.

Un Amazon Echo Max sobre la mesa | Amazon

Altavoces Inteligentes (Smart Speakers)

Familia Echo Dot: Compatibles desde la 2ª generación en adelante (incluyendo las versiones Kids).

Compatibles desde la 2ª generación en adelante (incluyendo las versiones Kids). Familia Echo: Compatibles desde la 2ª generación.

Compatibles desde la 2ª generación. Nuevas generaciones y Gama Alta : Modelos como el Echo Pop , el Echo Studio y el nuevo Echo Dot Max están totalmente optimizados para sacar partido al nuevo procesamiento de audio y lenguaje.

: Modelos como el , el están totalmente optimizados para sacar partido al nuevo procesamiento de audio y lenguaje. Dispositivos en movimiento: Echo Auto y Echo Buds.

Pantallas y Relojes Inteligentes (Smart Displays)

Echo Show 5 y 8: Compatibles desde la 3ª generación.

Compatibles desde la 3ª generación. Echo Show de gran formato: Modelos como el Echo Show 10, el nuevo 11, el 15 y la gran pantalla del Echo Show 21 garantizan una de las mejores experiencias visuales para la nueva IA.

Modelos como el garantizan una de las mejores experiencias visuales para la nueva IA. Echo Spot: Compatible en su 2ª generación (el modelo más reciente).

Televisión: Los reproductores recientes como el Fire TV Stick 4K Select, 4K Plus, 4K Max y el Fire TV Cube.

Los reproductores recientes como el Navegador y App: Como gran novedad, podrás interactuar con Alexa+ escribiendo o hablando directamente desde tu ordenador a través de alexa.com y en la app móvil.

Las pantallas ganan muchísimo protagonismo con Alexa+, ya que la IA ahora ofrece recomendaciones visuales.Más allá de los altavoces

Debido a que la nueva inteligencia artificial requiere mayores recursos de procesamiento, los pioneros del hogar inteligente no soportarán la versión "Plus" y continuarán funcionando con la Alexa estándar:

Echo y Echo Dot (1ª generación).

Echo Plus (1ª generación).

Amazon Tap.

Echo Show (1ª y 2ª generación).

Echo Spot original (1ª generación).

Acceder a los nuevos servicios de Alexa+ tiene un coste de 22,99 euros al mes para los usuarios que no dispongan de suscripción a Amazon Prime, los cuales tienen acceso de forma gratuita. Por lo que si tienes un dispositivo compatible y eres usuario de Amazon Prime. Tras activar el acceso anticipado, ya estás preparado para disfrutar de las nuevas funcionalidades que te ofrece Alexa+.