Sony lanza un nuevo aire acondicionado personal que te refresca mientras paseas

Los aires acondicionados personales, esos que llevamos encima de nosotros y funcionan con una batería recargable, cuentan cada vez más con un mayo número de adeptos en todo el mundo. Incluso Sony acaba de lanzar su propio aire de este tipo para que nos refresquemos mientras paseamos en plena ola de calor. Es un dispositivo diferente a los que ya conocemos, sobre todo en su factor de forma, que busca ser lo más eficiente posible.

Así es el nuevo Sony Reon Pocket Pro Plus

No se trata de un ventilador más, sino de un auténtico aire acondicionado que nos refresca en movimiento. El dispositivo no es simplemente un ventilador de cuello; funciona de manera activa utilizando el efecto Peltier. Su diseño curvo permite que se adapte a la parte posterior del cuello y se lleve discretamente debajo de una camisa o cualquier otra prenda que vistamos.

Sony Reon Pocket Pro Plus | Sony

Cuenta con una placa de metal enfriada eléctricamente que se apoya en un punto clave del sistema circulatorio, actuando, en la práctica, como una pequeña bolsa de hielo con un puerto USB-C. Esa es la clave que hace de este ventilador de Sony un dispositivo completamente diferente de lo que estamos acostumbrados.

Este modelo Plus mejora en todo a sus predecesores, con una mayor potencia de enfriamiento. El dispositivo ofrece un aumento del 20% en su capacidad de enfriamiento, lo que se traduce en una reducción de temperatura adicional de dos grados Celsius. Cuenta con un algoritmo mejorado que vigila con mayor exactitud los cambios de temperatura tanto en el propio aparato como en el ambiente.

A pesar de ser más potente, su batería permite que el dispositivo funcione durante un máximo de 10 horas en su segundo nivel de enfriamiento más alto. Gracias a la incorporación de nuevas aletas que descansan sobre el cuello y los hombros, el dispositivo es un 40 % más estable que su predecesor.

Además, la aleta situada alrededor de la ventilación también es más flexible para adaptarse a distintas fisonomías. Integra un ventilador silencioso para mejorar la circulación del aire y un mecanismo de apagado automático que protege al usuario contra posibles sobrecalentamientos y problemas derivados de las altas temperaturas.

El dispositivo viene acompañado de un accesorio adicional llamado Pocket Tag de segunda generación. Hablamos de un sensor más pequeño que en su versión anterior, cuya función es medir la temperatura ambiente y la humedad para ayudar a este Reon a ajustar de manera automática y precisa el nivel de enfriamiento.

Por último, aunque existe una app para el móvil que permite configurar controles manuales y personalizar el uso, también podemos controlarlo directamente en el propio dispositivo. Sony lo pondrá a la venta en Europa en los próximos días, con un precio aproximado de 220 euros.