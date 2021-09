Otra vulnerabilidad Bluetooth amenaza a millones de móviles Android y PCs con Windows

Nuestros teléfonos móviles se han convertido en depositarios de nuestra vida digital. En ellos guardamos prácticamente toda nuestra vida, lo que multiplica el riesgo a que estos datos sean extraídos por terceras personas. Hoy conocemos el enésimo problema relacionado con los móviles Android, a los que se les ha encontrado una nueva vulnerabilidad relacionada con la tecnología Bluetooth, que daría acceso a los hackers a estos teléfonos de una manera más sencilla, con lo que eso supone. En este caso el problema es que afecta no a millones, sino a miles de millones de móviles Android y ordenadores con Windows, ya que se basa en una característica básica de los teléfonos.

También afecta a ordenadores con Windows

El problema en sí no es de Android, o de Windows, sino de los componentes que utilizan estos dispositivos, con procesadores de Qualcomm, Silicon Labs e Intel, lo que quiere decir que afecta a la gran mayoría de dispositivos del mercado. El problema es un defecto de diseño en el firmware Bluetooth de los chips de hasta once fabricantes. En total hasta 1.400 modelos de chip son vulnerables a este problema, que es un exploit denominado “BrakTooth”. Se ha estimado que este problema afectaría a más de mil millones de usuarios, que cuentan con móviles Android u ordenadores con Windows que incluyen este firmware vulnerable.

Teléfono con malware | Creative Commons

De los once fabricantes afectados, hasta ahora solo han tomado cartas en el asunto BluTrum, Expressif e Infineon, del resto se espera algún movimiento con el que puedan reparar esta vulnerabilidad y cerrarla por completo. Por tanto, siguen siendo cientos de millones de dispositivos los uqe siguen siendo vulnerables a “BrakTooth” De momento quienes no han recibido el parche que resuelve los problemas tendrán que ser conservadores y tener paciencia hasta que llegue una actualización que acabe con estas vulnerabilidades. Entre los dispositivos afectados, para hacerse una idea, hay algunos modelos destacados, como por ejemplo los Pocophone F1, Oppo Reno 5G, con Android, o los ordenadores Windows de Microsoft como las Surface Go 2, Surface Pro 7, o Surface Book 3.

¿Cómo podemos protegernos?

Como lo más normal es que no hayamos recibido la actualización que resuelve estos problemas, la única alternativa para mantenernos seguros frente a esta amenaza es la de desactivar la conectividad Bluetooth. Y es que es necesario que la víctima cuente con esta conectividad activa en su dispositivo para que los hackers puedan atacar. Por tanto, lo mejor de momento es apagar el Bluetooth, o usarlo solo lo imprescindible, y estar muy atentos a las actualizaciones de seguridad de nuestro móvil Android u ordenador con Windows.

Ordenador con Windows | Photo by Bubble Pop on Unsplash

Esto es algo básico, que siempre deberíamos tener presente, ya que es necesario siempre mantener actualizado el sistema operativo con las últimas actualizaciones de seguridad para garantizarnos que el teléfono o el ordenador pueden hacer frente a las amenazas más recientes. Así que, de momento, en este caso, opta primero por comprobar las actualizaciones de tu dispositivo, y después apagar el Bluetooth si no has recibido ninguna nueva actualización de seguridad. De todas maneas no hay que alarmarse, ya que es poco probable que podamos ser víctimas de estos ataques entre mil millones de usuarios.