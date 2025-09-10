Los nuevos Oppo A6 GT y A6i vienen con grandes baterías, diseño premium y precio ajustado

No todo son los nuevos iPhone 17 en la actualidad del mercado de smartphones, porque seguimos conociendo día a día un goteo de móviles, que no necesariamente tienen que ser de alta gama. Es el caso de los nuevos móviles de Oppo, unos perfectos gama media, que nos ofrecen grandes baterías y un diseño que desde luego parece mucho más premium de lo que apunta su precio.

Ficha técnica del Oppo A6 GT

Este teléfono tiene un diseño que poco tiene que envidiar a smartphones de alta gama de Huawei o Xiaomi, con un gran módulo redondo en la parte trasera. Este cuenta con una gran pantalla de 6,8 pulgadas, con una resolución de 1280 x 2800 píxeles y tecnología AMOLED, que nos brinda una tasa de refresco de 120Hz. Así como un brillo pico de 1600 nits. En lo que a rendimiento se refiere, cuenta con un potente procesador.

Oppo A6 GT | Oppo

Hablamos de un Snapdragon 7 Gen 3, de los más rápidos de la gama media, y por tanto garantía de un gran rendimiento. Este viene acompañado de una memoria RAM de 8GB y 12GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 256GB o 512GB ampliables mediante tarjetas microSD. Un teléfono que cuenta con unas cámaras correctas sin más, ya que ofrece solo dos sensores traseros.

El principal es de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es uno de 2 megapíxeles monocromo, básicamente para apoyarlo a la hora de hacer las fotos. Delante el sensor para selfies es de 32 megapíxeles. La batería es uno de sus rasgos más destacados, ya que nos ofrece una gran capacidad de 7000 mAh, compatible con una carga rápida de 80W. Y todo ello a un precio bastante ajustado, que parte de los 200 euros al cambio.

Ficha técnica del Oppo A6i

El nuevo teléfono de gama media de Oppo llega con una pantalla algo más pequeña, de 6,67 pulgadas, así como resolución HD+ de 720x1604 píxeles. Su brillo pico es de 1000 nits, mientras que presume de una alta tasa de refresco de 120Hz. Es un móvil bastante potente, con un procesador MediaTek Dimensity 6300, que brinda además conectividad 5G.

Oppo A6i | Oppo

En el caso de la cámara, tenemos también una de doble sensor, que nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, y el mismo sensor monocromo secundario de 8 megapíxeles. Mientras que delante la cámara frontal es de 8 megapíxeles, por tanto ofrece menos resolución.

La batería es algo más pequeña, pero muy grande igualmente, con una capacidad de nada menos que 6000 mAh. Y una carga rápida de 45W, bastante elevada para el precio de este dispositivo. Y es que como su compañero de gama, llega con Android 15 como sistema operativo. Su precio es muy accesible, ya que se lanza también en China por un precio de alrededor de 100 euros al cambio.