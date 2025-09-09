Filtrada una nueva tableta económica de Motorola antes de presentarse

Motorola es una de las firmas de electrónica de consumo más populares del planeta, de las que se perciben por parte de los consumidores como una de las pioneras en este segmento de las telecomunicaciones. La firma cuenta con una amplia gama de smartphones, y aunque en España no disfrutamos de ellas, en otros países sí que cuenta con algunas tabletas muy interesantes. Ahora sabemos que tienen lista una nueva tableta para ser lanzada en unos días.

Así será la nueva Moto Pad 60 Neo

Las informaciones que conocemos de esta tableta son oficiales, ya que la propia Motorola ha avanzado su lanzamiento en los próximos días, avanzando de paso algunas de sus características. El diseño de la tableta tiene un aspecto elegante, sobre todo en sus variantes más coloridas, como la de color verde. A pesar de que será económico, su diseño va a ser muy delgado, de tan solo 6,99 mm.

Además, no va a ser muy pesada, ya que tan solo tendrá un peso de 490 gramos. Es una tableta que contará con un gran tamaño, puesto que su pantalla será de 11 pulgadas, y además presumirá de una alta resolución 2.5K. A esta le acompañarán 90 Hz de tasa de refresco, eso sí, en un panel LCD, no esperemos obviamente tecnología OLED o AMOLED en una tableta de esta franja de precio. Un buen rasgo es que los bordes de su pantalla serán bastante delgados para lo habitual.

Otras características serán una batería de 7040 mAh, una capacidad bastante notable, que además se combinará con una potente carga de 68W. Esto permitirá cargarla en relativamente poco tiempo. Respecto del rendimiento, contará con el procesador MediaTek Dimensity 6300, un buen chip que ofrece bastante potencial de rendimiento, y puede brindar conectividad 5G, si es que Motorola lanza una variante LTE. Cuenta con conector USB tipo C para recargarla, mientras que llegará con Android 15 como sistema operativo.

Según Motorola, se presentará en India el próximo 12 de septiembre, este mismo viernes. Y aunque no conocemos el precio aún, es de esperar que pueda moverse en una franja de entre los 200 o 300 euros. Y es que muchas de sus características apuntan a una tableta solvente y de garantías. De hecho será compatible con el lápiz inteligente de Motorola, tal y como vemos en el propio teaser, donde aparece la tableta junto a este lápiz.

Sobre si después de su presentación esta se pondrá a la venta en España, es poco probable. Por la razón que sea, Motorola no debe ver todavía un mercado de tabletas potente en nuestro país, razón por la que todavía no cuenta con ninguna de estas en su gama ibérica. No obstante, no hay que perder la esperanza, este mes de septiembre es especialmente propicio para el lanzamiento de nuevas tabletas, por aquello de la vuelta al cole y el trabajo, donde estos dispositivos son realmente útiles y prácticos para muchos de nosotros, por sus grandes pantallas y coste asequible.