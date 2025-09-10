Apple lanza el iPhone 17: más potencia, mejor cámara y una pantalla más grande

Los californianos han lanzado en su evento de septiembre cuatro nuevos iPhone, y la verdad es que el iPhone 17, el modelo estándar, es el que menos expectación ha levantado. Algo lógico si tenemos en cuenta que este año los modelos Pro han estrenado nuevo diseño, y además el iPhone Air ha irrumpido como nuevo modelo en la gama, destacando por su extrema delgadez. Un iPhone 17 que ofrece como una de sus grandes novedades una función que encontramos en móviles Android de apenas 150 euros desde hace años.

Ficha técnica del iPhone 17

Efectivamente, la pantalla ProMotion es una de las grandes mejoras que ofrece este nuevo modelo, según Apple. Tras este rimbombante nombre, la función nos ofrece una tasa de refresco máxima de 120 Hz, lo que suaviza al máximo el movimiento en la pantalla, y muestra de manera más fluida cualquier contenido en ella. Por tanto, es uno de los aspectos más importantes de este teléfono, ya que hasta ahora esta función estaba reservada solo a los teléfonos con el apellido Pro de la gama.

El nuevo iPhone 17 | Apple

Además, la pantalla ahora es más brillante y resistente, alcanzando un brillo pico de 3000 nits, que nos permite ver mucho mejor en exteriores incluso a pleno sol. Esta es una pantalla Super Retina XDR que ahora es más grande, con una diagonal de 6,3 pulgadas. Está mejor preparada ante rayones y golpes, gracias al nuevo recubrimiento de pantalla de Ceramic Shield 2 de Apple. De hecho, es tres veces más resistente que la de sus predecesores.

Los nuevos iPhone 17 | Apple

En cuanto a rendimiento, este teléfono destaca por el nuevo procesador Apple A19, en este caso no se trata de la variante Pro, que brinda un rendimiento 1,5 veces más rápido que el A15 Bionic. Un móvil que en el plano fotográfico ahora da un salto de calidad, al incorporar dos sensores de 48 megapíxeles. No solo el principal tiene esta resolución, sino también el sensor ultra gran angular, con un campo de visión de 120 grados. La nueva cámara Center Stage ofrece una resolución de 18 megapíxeles, y la posibilidad de hacer selfies horizontales incluso si tenemos el teléfono sostenido verticalmente.

Sobre su batería, aunque Apple no suele dar detalles de capacidad, aseguran que ahora puede ofrecer hasta 30 horas de reproducción de vídeo. Mientras que la carga rápida permite contar con hasta el 50% de la batería cargada con tan solo 20 minutos de carga, gracias al nuevo cargador de 40W que se puede comprar opcionalmente. Un iPhone 17 que mejora mucho en conectividad. Porque gracias al chip N1 puede incorporar los últimos estándares de comunicación.

Como es el Wifi 7 de alta velocidad, así como Bluetooth 6 de última generación o Thread. También es compatible con eSIM virtuales, evitando el uso de las tarjetas físicas habituales. El conjunto lo remata iOS 26, la nueva versión del sistema operativo que viene plagada de novedades, aunque sin la integración de Apple Intelligence que muchos llevan esperando un año.

Precio del iPhone 17

El iPhone 17 se podrá reservar en España desde el próximo viernes 12 de septiembre desde 959 euros para la versión de 256GB, se pondrá a la venta en tiendas el próximo 19 de septiembre.